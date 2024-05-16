В центре Екатеринбурга мигранты с ножом напали на именинника

На Вайнера мигранты с ножом напали на екатеринбуржца

17 мая 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

Мигрант ударил парня два раза ножом в спину Фото: Стас Этвеш © URA.RU В районе Гринвича произошло нападение на прохожего, которому нанесли удары ножом в день его рождения. Инцидент произошел около бара «Три толстяка», сообщили очевидцы. «Мы стояли в компании около бара „Три толстяка“, мимо проходили нерусские. Один из них начал докапываться до парня с татуировками, со словами: „зачем они тебе, что ты как девчонка?“. Находящийся с нами в компании Миша решил заступиться. Сначала мигрант ударил его по лицу, а потом нанес два удара ножом в спину, где почки и по лицу. Приехала скорая, ему оказали помощь, все обошлось», — рассказала подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Пострадавший молодой человек отмечал свой 21-й день рождения, когда произошло нападение. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медицинские работники. Нападавшие на момент прибытия правоохранительных органов успели скрыться с места инцидента. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД Екатеринбурга по поводу произошедшего, на момент опубликования материала ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе Гринвича произошло нападение на прохожего, которому нанесли удары ножом в день его рождения. Инцидент произошел около бара «Три толстяка», сообщили очевидцы. «Мы стояли в компании около бара „Три толстяка“, мимо проходили нерусские. Один из них начал докапываться до парня с татуировками, со словами: „зачем они тебе, что ты как девчонка?“. Находящийся с нами в компании Миша решил заступиться. Сначала мигрант ударил его по лицу, а потом нанес два удара ножом в спину, где почки и по лицу. Приехала скорая, ему оказали помощь, все обошлось», — рассказала подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Пострадавший молодой человек отмечал свой 21-й день рождения, когда произошло нападение. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медицинские работники. Нападавшие на момент прибытия правоохранительных органов успели скрыться с места инцидента. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД Екатеринбурга по поводу произошедшего, на момент опубликования материала ответ не был получен.