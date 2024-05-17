В Москве задержали зампреда Алтайского края

Ивана Кибардина задержали в Москве
Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин был задержан в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Да, задержали в Москве. Подробности в данный момент неизвестны», — сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС. Там отметили, что в правительстве региона прошли обыски, однако причина неизвестна.
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