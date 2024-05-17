В Москве задержали зампреда Алтайского края

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ивана Кибардина задержали в Москве
Ивана Кибардина задержали в Москве Фото:

Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин был задержан в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Да, задержали в Москве. Подробности в данный момент неизвестны», — сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС. Там отметили, что в правительстве региона прошли обыски, однако причина неизвестна. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин был задержан в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Да, задержали в Москве. Подробности в данный момент неизвестны », — сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС. Там отметили, что в правительстве региона прошли обыски, однако причина неизвестна. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...