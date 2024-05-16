16 мая 2024

Мэрия Екатеринбурга избавляется от МУПов

Мэрия реорганизует муниципальные предприятия в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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В городе остались три МУПа
В городе остались три МУПа Фото:

Мэрия Екатеринбурга реорганизует муниципальные предприятия в ООО и АО. Единственными МУПами в городе останутся только три организации, рассказали в пресс-службе администрации.

"Городские предприятия, работающие в конкурентной среде, должны до 1 января 2025 года стать обществами с ограниченной ответственностью или акционерными обществами. При этом доля в уставном капитале таких обществ в размере 100 % поступит в собственность города", — следует из сообщения.

Под реорганизацию попали 10 предприятий Екатеринбурга:

  • ЕМУП «Бодрость» – ООО;
  • ЕМУП «Бюро технической инвентаризации» – ООО;
  • ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11» – ООО;
  • МУП «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» – ООО;
  • ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы» – ООО;
  • ЕМУП «Екатеринбургэнерго» – ООО;
  • ЕМУП «Спецавтобаза» – АО;
  • ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» – МБУ;
  • ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» – МБУ;
  • ЕМУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Екатеринбурга» – МБУ.

Исключениями стали три крупнейших организации: ЕМУП "Метрополитен", ЕМУП "Гортранс" и МУП "Водоканал". Кроме того, предприятия, не зависящие от рынка, переформируют в муниципальные бюджетные учреждения.

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Мэрия Екатеринбурга реорганизует муниципальные предприятия в ООО и АО. Единственными МУПами в городе останутся только три организации, рассказали в пресс-службе администрации. "Городские предприятия, работающие в конкурентной среде, должны до 1 января 2025 года стать обществами с ограниченной ответственностью или акционерными обществами. При этом доля в уставном капитале таких обществ в размере 100 % поступит в собственность города", — следует из сообщения. Под реорганизацию попали 10 предприятий Екатеринбурга: Исключениями стали три крупнейших организации: ЕМУП "Метрополитен", ЕМУП "Гортранс" и МУП "Водоканал". Кроме того, предприятия, не зависящие от рынка, переформируют в муниципальные бюджетные учреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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