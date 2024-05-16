Мэрия Екатеринбурга избавляется от МУПов

Мэрия Екатеринбурга реорганизует муниципальные предприятия в ООО и АО. Единственными МУПами в городе останутся только три организации, рассказали в пресс-службе администрации.
"Городские предприятия, работающие в конкурентной среде, должны до 1 января 2025 года стать обществами с ограниченной ответственностью или акционерными обществами. При этом доля в уставном капитале таких обществ в размере 100 % поступит в собственность города", — следует из сообщения.
Под реорганизацию попали 10 предприятий Екатеринбурга:
- ЕМУП «Бодрость» – ООО;
- ЕМУП «Бюро технической инвентаризации» – ООО;
- ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11» – ООО;
- МУП «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» – ООО;
- ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы» – ООО;
- ЕМУП «Екатеринбургэнерго» – ООО;
- ЕМУП «Спецавтобаза» – АО;
- ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» – МБУ;
- ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» – МБУ;
- ЕМУП «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Екатеринбурга» – МБУ.
Исключениями стали три крупнейших организации: ЕМУП "Метрополитен", ЕМУП "Гортранс" и МУП "Водоканал". Кроме того, предприятия, не зависящие от рынка, переформируют в муниципальные бюджетные учреждения.
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