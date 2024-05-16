Жители деревни Попово в Чебаркульском районе Челябинской области с 2008 года ждут строительство моста через реку, отделяющую во время паводков деревню от цивилизации. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Недостроенный мост стоит 15 лет. Возведены только опоры на берегах, соединяет их ненадежное основание. Как говорят чиновники, достроить помешал кризис 2008 года. Однако только на новый проект моста за эти годы потратили три миллиона рублей», — отметил Рыжий.
Весной дороги размывает паводками и у жителей остается путь через подвесной пешеходный мост. Однако воду они готовы преодолевать и через недострой или саму реку на мотоблоке. При этом автомобили, автобусы, пожарные или скорая помощь проехать по мосту не смогут. ОНФ направило обращение в прокуратуру.
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