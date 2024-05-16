16 мая 2024

Екатеринбуржец похитил трехлетнего малыша у супруги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина скрывал ребенка у родственников
Мужчина скрывал ребенка у родственников Фото:

Екатеринбуржец похитил трехлетнего сына у супруги, переехавшей в Ростов-на-Дону из-за скандала. Ребенка скрывали у родственников мужчины до момента, пока судебные приставы не нашли его, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Женщина продала квартиру в Екатеринбурге и уехала с сыном жить в Ростов-на-Дону. От отца мальчика не скрывала местонахождение ребенка, общению не препятствовала. Приехав к ним, мужчина подкараулил мать с сыном около детского сада, выхватил ребенка и на машине уехал с ним в неизвестном направлении. Женщина неоднократно пыталась связаться с бывшим мужем, но все безрезультатно», — следует из сообщения.

Мама мальчика обратилась в суд, где обязали отца передать ребенка обратно, но мужчина продолжил скрываться. Приставы начали розыск и в течение девяти дней нашли малыша. «В Екатеринбурге отец скрывал мальчика то у своей мамы, то у своей бабушки», — отметили в ведомстве.

Приставы передали малыша маме
Приставы передали малыша маме
Фото:

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Екатеринбуржец похитил трехлетнего сына у супруги, переехавшей в Ростов-на-Дону из-за скандала. Ребенка скрывали у родственников мужчины до момента, пока судебные приставы не нашли его, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Женщина продала квартиру в Екатеринбурге и уехала с сыном жить в Ростов-на-Дону. От отца мальчика не скрывала местонахождение ребенка, общению не препятствовала. Приехав к ним, мужчина подкараулил мать с сыном около детского сада, выхватил ребенка и на машине уехал с ним в неизвестном направлении. Женщина неоднократно пыталась связаться с бывшим мужем, но все безрезультатно», — следует из сообщения. Мама мальчика обратилась в суд, где обязали отца передать ребенка обратно, но мужчина продолжил скрываться. Приставы начали розыск и в течение девяти дней нашли малыша. «В Екатеринбурге отец скрывал мальчика то у своей мамы, то у своей бабушки», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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