Вахтовик из Африки сдал тест на ВИЧ
В Уренгое (ЯНАО) сдал тест на ВИЧ мужчина из Анголы. Жозе Габриэл Винда работает на Ямале, а в больницу он пришел, чтобы исключить заболевание, так как внимательно следит за здоровьем, сообщает пресс-служба Тарко-Салинской ЦРБ.
«Одним из первых в Уренгойской участковой больнице обследование прошел гражданин Анголы Жозе Габриэл Винда. Мужчина трудится на Ямале и внимательно следит за состоянием своего здоровья», — сообщает пресс-служба медучреждения в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Вахтовик из Анголы сдал тест на ВИЧ на Ямале
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