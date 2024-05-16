16 мая 2024

Вахтовика из Африки протестировали на ВИЧ в ЯНАО. Фото

Рабочий из Анголы приехал на вахту в ЯНАО и сдал тест на ВИЧ
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахтовик из Африки сдал тест на ВИЧ
Вахтовик из Африки сдал тест на ВИЧ Фото:

В Уренгое (ЯНАО) сдал тест на ВИЧ мужчина из Анголы. Жозе Габриэл Винда работает на Ямале, а в больницу он пришел, чтобы исключить заболевание, так как внимательно следит за здоровьем, сообщает пресс-служба Тарко-Салинской ЦРБ.

«Одним из первых в Уренгойской участковой больнице обследование прошел гражданин Анголы Жозе Габриэл Винда. Мужчина трудится на Ямале и внимательно следит за состоянием своего здоровья», — сообщает пресс-служба медучреждения в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Вахтовик из Анголы сдал тест на ВИЧ на Ямале
Вахтовик из Анголы сдал тест на ВИЧ на Ямале
Фото:

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В Уренгое (ЯНАО) сдал тест на ВИЧ мужчина из Анголы. Жозе Габриэл Винда работает на Ямале, а в больницу он пришел, чтобы исключить заболевание, так как внимательно следит за здоровьем, сообщает пресс-служба Тарко-Салинской ЦРБ. «Одним из первых в Уренгойской участковой больнице обследование прошел гражданин Анголы Жозе Габриэл Винда. Мужчина трудится на Ямале и внимательно следит за состоянием своего здоровья», — сообщает пресс-служба медучреждения в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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