Силовики устанавливают обстоятельства аварии
На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень при лобовом столкновении отечественной машины и иномарки погиб человек, еще трое пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь со стороны Богдановича, столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Hyundai Solaris. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали», — пояснили в ведомстве.
На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи. Автоинспекторы организовали проверку.
Авария произошла на седьмом километре западного подъезда к Камышлову
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