16 мая 2024

В лобовом ДТП под Екатеринбургом насмерть разбился человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики устанавливают обстоятельства аварии
Силовики устанавливают обстоятельства аварии Фото:

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень при лобовом столкновении отечественной машины и иномарки погиб человек, еще трое пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь со стороны Богдановича, столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Hyundai Solaris. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали», — пояснили в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи. Автоинспекторы организовали проверку.

Авария произошла на седьмом километре западного подъезда к Камышлову
Авария произошла на седьмом километре западного подъезда к Камышлову
Фото:

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На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень при лобовом столкновении отечественной машины и иномарки погиб человек, еще трое пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь со стороны Богдановича, столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Hyundai Solaris. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали», — пояснили в ведомстве. На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи. Автоинспекторы организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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