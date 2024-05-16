Пермяки устроили ажиотаж вокруг услуг по уборке квартир в преддверии лета

Перед летом пермяки чаще заказывают услуги мойщиков окон
В Перми с января по май 2024 года вырос спрос на услуги клининговых компаний. Чаще всего горожане заказывают мойку окон, интерес к которой увеличился в 11 раз, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«Пермяки все чаще обращаются за мытьем окон, особенно в весенний сезон, когда после зимы накапливается много грязи, и возникает желание впустить в дом больше солнечного света. За последние пять месяцев спрос на эту услугу увеличился в 11 раз (+1006%), а предложение — на 222%», — сказано в сообщении.
Также у пермяков вырос интерес к генеральной уборке квартиры. Ее стали заказывать на 35% чаще.
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