В ХМАО вырос спрос на услуги мойщиков окон

В ХМАО жители за пять месяцев 2024 года стали чаще обращаться к мойщикам окон, спрос на эту услугу вырос в семь раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики онлайн-платформы «Авито».
«За последние пять месяцев спрос на эту услугу увеличился в семь раз (+575%)», – сообщили аналитики платформы. Предложение по мойке окон на рынке также выросло на 225%.
Цены в частных объявлениях за такую услугу варьируются от 500 до 5000 рублей. Арендовать робота-мойщика будет стоить от 500 до 1500 рублей. Услуги промышленных альпинистов доходят до 5000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вырос спрос на услуги по ремонту. По сравнению с 2023 годом он стал выше на 10%.
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