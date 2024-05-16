16 мая 2024

В ХМАО вырос спрос на услуги мойщиков окон

Жители ХМАО в семь раз чаще стали обращаться за услугой мойщиков окон
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО в семь раз чаще стали обращаться за услугой к мойщикам окон
Жители ХМАО в семь раз чаще стали обращаться за услугой к мойщикам окон Фото:

В ХМАО жители за пять месяцев 2024 года стали чаще обращаться к мойщикам окон, спрос на эту услугу вырос в семь раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики онлайн-платформы «Авито».

«За последние пять месяцев спрос на эту услугу увеличился в семь раз (+575%)», – сообщили аналитики платформы. Предложение по мойке окон на рынке также выросло на 225%.

Цены в частных объявлениях за такую услугу варьируются от 500 до 5000 рублей. Арендовать робота-мойщика будет стоить от 500 до 1500 рублей. Услуги промышленных альпинистов доходят до 5000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вырос спрос на услуги по ремонту. По сравнению с 2023 годом он стал выше на 10%.

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В ХМАО жители за пять месяцев 2024 года стали чаще обращаться к мойщикам окон, спрос на эту услугу вырос в семь раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики онлайн-платформы «Авито». «За последние пять месяцев спрос на эту услугу увеличился в семь раз (+575%)», – сообщили аналитики платформы. Предложение по мойке окон на рынке также выросло на 225%. Цены в частных объявлениях за такую услугу варьируются от 500 до 5000 рублей. Арендовать робота-мойщика будет стоить от 500 до 1500 рублей. Услуги промышленных альпинистов доходят до 5000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вырос спрос на услуги по ремонту. По сравнению с 2023 годом он стал выше на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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