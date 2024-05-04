04 мая 2024
03 мая 2024

В ХМАО вырос спрос на услуги по ремонту

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на 10% увеличился спрос на все виды ремонтных услуг Фото:

В ХМАО в апреле 2024 года на 10% вырос спрос на все услуги по ремонту по сравнению с предыдущим годом. Об этом URA.RU сообщили аналитика сервиса «Авито Услуги».

«Жители ХМАО часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. Именно это могло стать импульсом для роста интереса жителей ХМАО к услугам в сфере ремонта. В апреле спрос на все услуги по ремонту в Ханты-Мансийском АО вырос на 10% год к году», — поделились эксперты.

При этом в ХМАО также вырос интерес к услугам бригад, выполняющих ремонт жилья «под ключ». Он увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ХМАО за февраль ускорился рост цен на строительные материалы. Аналитики Центробанка отмечают, что в первую очередь это затронуло гипсокартон и доски, которые используют в ремонте жилья.

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В ХМАО в апреле 2024 года на 10% вырос спрос на все услуги по ремонту по сравнению с предыдущим годом. Об этом URA.RU сообщили аналитика сервиса «Авито Услуги». «Жители ХМАО часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. Именно это могло стать импульсом для роста интереса жителей ХМАО к услугам в сфере ремонта. В апреле спрос на все услуги по ремонту в Ханты-Мансийском АО вырос на 10% год к году», — поделились эксперты. При этом в ХМАО также вырос интерес к услугам бригад, выполняющих ремонт жилья «под ключ». Он увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ХМАО за февраль ускорился рост цен на строительные материалы. Аналитики Центробанка отмечают, что в первую очередь это затронуло гипсокартон и доски, которые используют в ремонте жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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