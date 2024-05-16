16 мая 2024

Бастрыкину доложат об истязании девочки педагогом челябинской школы

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил представить доклад Фото:

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту истязания школьницы в городе Усть-Катав Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе проверки и ее результатах. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка», — уточнили в пресс-службе СКР.

Ранее URA.RU сообщало, что в Усть-Катаве педагог начальной школы обзывал и оттаскал ученицу четвертого класса за руки и шею. Инцидент выявили сотрудники ПДН, СК проводится проверка. Педагог уволен.

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Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту истязания школьницы в городе Усть-Катав Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе проверки и ее результатах. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка», — уточнили в пресс-службе СКР. Ранее URA.RU сообщало, что в Усть-Катаве педагог начальной школы обзывал и оттаскал ученицу четвертого класса за руки и шею. Инцидент выявили сотрудники ПДН, СК проводится проверка. Педагог уволен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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