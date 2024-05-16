Происшествия Бастрыкину доложат об истязании девочки педагогом челябинской школы 17 мая 2024 в 14:14 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин поручил представить доклад Фото: Следственный комитет РФ Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту истязания школьницы в городе Усть-Катав Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе проверки и ее результатах. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка», — уточнили в пресс-службе СКР. Ранее URA.RU сообщало, что в Усть-Катаве педагог начальной школы обзывал и оттаскал ученицу четвертого класса за руки и шею. Инцидент выявили сотрудники ПДН, СК проводится проверка. Педагог уволен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту истязания школьницы в городе Усть-Катав Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе проверки и ее результатах. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка», — уточнили в пресс-службе СКР. Ранее URA.RU сообщало, что в Усть-Катаве педагог начальной школы обзывал и оттаскал ученицу четвертого класса за руки и шею. Инцидент выявили сотрудники ПДН, СК проводится проверка. Педагог уволен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям