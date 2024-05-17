Путин сделал откровенное признание в Китае

Президент России Владимир Путин признался, что он ленивый человек. Об этом он заявил во время общения со студентами Харбинского политехнического университета, который посетил в рамках государственного визита в Китай.
«Мы все ленивые люди. И я, и все. Нужно избавиться от лени: вставать утром и приступать к спортивным занятиям. Выстроить график таким образом, чтобы каждый божий день какое-то время было посвящено физкультуре и спорту. Это станет привычкой, если заниматься каждый день. Выбрать для себя интересное занятие и делать это с удовольствием», — ответил Путин на вопрос студента о том, как поддерживать образ жизни, чтобы прийти к успеху. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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