Путин сделал откровенное признание в Китае

Путин назвал себя ленивым человеком
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Путин признался студентам Харбинского университета, что он ленивый человек Фото:

Президент России Владимир Путин признался, что он ленивый человек. Об этом он заявил во время общения со студентами Харбинского политехнического университета, который посетил в рамках государственного визита в Китай.

«Мы все ленивые люди. И я, и все. Нужно избавиться от лени: вставать утром и приступать к спортивным занятиям. Выстроить график таким образом, чтобы каждый божий день какое-то время было посвящено физкультуре и спорту. Это станет привычкой, если заниматься каждый день. Выбрать для себя интересное занятие и делать это с удовольствием», — ответил Путин на вопрос студента о том, как поддерживать образ жизни, чтобы прийти к успеху. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин признался, что он ленивый человек. Об этом он заявил во время общения со студентами Харбинского политехнического университета, который посетил в рамках государственного визита в Китай. «Мы все ленивые люди. И я, и все. Нужно избавиться от лени: вставать утром и приступать к спортивным занятиям. Выстроить график таким образом, чтобы каждый божий день какое-то время было посвящено физкультуре и спорту. Это станет привычкой, если заниматься каждый день. Выбрать для себя интересное занятие и делать это с удовольствием», — ответил Путин на вопрос студента о том, как поддерживать образ жизни, чтобы прийти к успеху. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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