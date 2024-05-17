Путин сделал откровенное признание в Китае

Путин назвал себя ленивым человеком

17 мая 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Путин признался студентам Харбинского университета, что он ленивый человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин признался, что он ленивый человек. Об этом он заявил во время общения со студентами Харбинского политехнического университета, который посетил в рамках государственного визита в Китай. «Мы все ленивые люди. И я, и все. Нужно избавиться от лени: вставать утром и приступать к спортивным занятиям. Выстроить график таким образом, чтобы каждый божий день какое-то время было посвящено физкультуре и спорту. Это станет привычкой, если заниматься каждый день. Выбрать для себя интересное занятие и делать это с удовольствием», — ответил Путин на вопрос студента о том, как поддерживать образ жизни, чтобы прийти к успеху. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин признался, что он ленивый человек. Об этом он заявил во время общения со студентами Харбинского политехнического университета, который посетил в рамках государственного визита в Китай. «Мы все ленивые люди. И я, и все. Нужно избавиться от лени: вставать утром и приступать к спортивным занятиям. Выстроить график таким образом, чтобы каждый божий день какое-то время было посвящено физкультуре и спорту. Это станет привычкой, если заниматься каждый день. Выбрать для себя интересное занятие и делать это с удовольствием», — ответил Путин на вопрос студента о том, как поддерживать образ жизни, чтобы прийти к успеху. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».