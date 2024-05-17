Путин рассказал о российско-китайских отношениях: главные заявления со встречи со студентами

Путин: сотрудничество в науке занимает особое место в отношениях России и Китая

17 мая 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился со студентами Харбинского политехнического университета Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в Китай посетил Харбинский политехнический университет. Там глава государства пообщался со студентами образовательного учреждения, рассказал о многих аспектах российско-китайских взаимоотношений. URA.RU собрало главные заявления Владимира Путина. О возведении новых атомных блоков в Китае с участием России Возведение новых атомных блоков в Китае идет в соответствии со сроками, отметил Путин. Он пояснил, что Харбинский университет является кузницей кадров для атомной промышленности КНР. Его ученики, как отметил глава государства, участвуют в реализации проектов «Росатома» по сооружению на территории КНР энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу». О кадрах для совместной работы Москва и Пекин обеспечат подготовку кадров для совместной международной работы. Власти двух стран поддержат этот процесс. «Потому что без наличия специалистов, в том числе и со знанием языка, двигаться в развитии всех вопросов стратегического характера просто невозможно», — отметил Путин. О новом образовательном центре СПбГУ и Харбинского политеха Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) и Харбинский политех в скором времени откроют совместный образовательный центр. Он станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в научной и образовательной сферах, заявил Путин. 1,5 тысячи российских и китайских студентов, по словам главы государства, будут вместе углубленно изучать математику, химию, физику и другие естественные и научные дисциплины. О безработице в России «У нас сегодня, благодаря целому ряду обстоятельств и, прежде всего, конечно, экономической политике, которую проводит руководство страны, правительство, у нас исторически минимальный уровень безработицы… Ее почти нет», — сказал Путин на встрече. О развитии авиационного двигателестроения По словам Путина, в России хорошо развивается авиационное двигателестроение. У страны есть возможности для создания авиадвигателей. Он добавил, что Россия в настоящий момент создает мощный двигатель для широкофюзеляжных самолетов. «Все получается», — отметил Путин, добавив, что это может стать предметом для сотрудничества с Китаем. «Почему я об этом говорю? Потому что рынок нужен. Вот наши друзья это прекрасно понимают. Мы готовы предоставить технологическое решение, нужен рынок. Китайский рынок огромный. Если мы будем штучно производить, это будет нерентабельно, а разработки хорошие», — пояснил глава государства. Об экспериментах на коллайдере NICA «При активном содействии китайских партнеров в подмосковной городе Дубна на базе объединенного института ядерных исследований России строится уникальный ускорительный комплекс NICA. Абсолютно уверен, эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят совершить открытия поистине мирового уровня, двигать вперед научно-технический прогресс на благо не только наших двух стран, но и без всякого преувеличения на благо человечества», — сказал Путин. О сокращении выбросов Российские и китайские ученые, по словам Путина, работают над решениями, которые позволят радикально сократить выбросы в атмосферу. В частности, реализуется программа создания карбоновых полигонов, тестируется технология снижения углеводородного следа, запланированы совместные мероприятия в части сертификации зеленой электроэнергии. О сотрудничестве России и Китая в науке Президент Путин рассказал, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином было отмечено, что сотрудничество в области науки и образования двух стран занимает особое вместо в отношениях Москвы и Пекина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в Китай посетил Харбинский политехнический университет. Там глава государства пообщался со студентами образовательного учреждения, рассказал о многих аспектах российско-китайских взаимоотношений. URA.RU собрало главные заявления Владимира Путина. Возведение новых атомных блоков в Китае идет в соответствии со сроками, отметил Путин. Он пояснил, что Харбинский университет является кузницей кадров для атомной промышленности КНР. Его ученики, как отметил глава государства, участвуют в реализации проектов «Росатома» по сооружению на территории КНР энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу». Москва и Пекин обеспечат подготовку кадров для совместной международной работы. Власти двух стран поддержат этот процесс. «Потому что без наличия специалистов, в том числе и со знанием языка, двигаться в развитии всех вопросов стратегического характера просто невозможно», — отметил Путин. Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) и Харбинский политех в скором времени откроют совместный образовательный центр. Он станет одним из флагманов сотрудничества России и Китая в научной и образовательной сферах, заявил Путин. 1,5 тысячи российских и китайских студентов, по словам главы государства, будут вместе углубленно изучать математику, химию, физику и другие естественные и научные дисциплины. «У нас сегодня, благодаря целому ряду обстоятельств и, прежде всего, конечно, экономической политике, которую проводит руководство страны, правительство, у нас исторически минимальный уровень безработицы… Ее почти нет», — сказал Путин на встрече. По словам Путина, в России хорошо развивается авиационное двигателестроение. У страны есть возможности для создания авиадвигателей. Он добавил, что Россия в настоящий момент создает мощный двигатель для широкофюзеляжных самолетов. «Все получается», — отметил Путин, добавив, что это может стать предметом для сотрудничества с Китаем. «Почему я об этом говорю? Потому что рынок нужен. Вот наши друзья это прекрасно понимают. Мы готовы предоставить технологическое решение, нужен рынок. Китайский рынок огромный. Если мы будем штучно производить, это будет нерентабельно, а разработки хорошие», — пояснил глава государства. «При активном содействии китайских партнеров в подмосковной городе Дубна на базе объединенного института ядерных исследований России строится уникальный ускорительный комплекс NICA. Абсолютно уверен, эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят совершить открытия поистине мирового уровня, двигать вперед научно-технический прогресс на благо не только наших двух стран, но и без всякого преувеличения на благо человечества», — сказал Путин. Российские и китайские ученые, по словам Путина, работают над решениями, которые позволят радикально сократить выбросы в атмосферу. В частности, реализуется программа создания карбоновых полигонов, тестируется технология снижения углеводородного следа, запланированы совместные мероприятия в части сертификации зеленой электроэнергии. Президент Путин рассказал, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином было отмечено, что сотрудничество в области науки и образования двух стран занимает особое вместо в отношениях Москвы и Пекина.