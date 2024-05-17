Путин: Россию обманули после отвода войск от Киева

Президент России Владимир Путин высказался об обмане со стороны западных стран и Украины. В первый месяц спецоперации ВС РФ практически подобрались к Киеву. В тот момент были инициированы переговоры в Стамбуле. Однако, когда Украина практически подписала все мирные документы, страны Запада, в частности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вынудили Киев отказаться от мира. Таким образом Россия оказалась обманута, уточнил глава РФ.
"Ну что же, мы об этом много раз говорили, когда наши войска стояли под Киевом. Нам что было сказано со стороны наших западных партнеров? Нельзя подписывать документы, если противоположной стороны к виску приставлен пистолет Что надо сделать? Было спрошено с нашей стороны. Нам сказали, надо отвести войска от Киева. Мы сделали это на следующий день. Они выбросили все наши договорённости в помойку и сказали. Ну, теперь будем воевать до конца", — сказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. Трансляция проходит на телеканале "Россия-24". Президент РФ добавил, что сейчас страны Запада осознанно поставили перед собой цель — уничтожить Россию.
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