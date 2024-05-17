Путин высказался по поводу легитимности Зеленского как президента

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Для России также важна легитимность президента Украины в связи с подписанием потенциальных документов между сторонами
Для России также важна легитимность президента Украины в связи с подписанием потенциальных документов между сторонами Фото:

Президент России Владимир Путин высказался по поводу легитимности украинского лидера Владимира Зеленского на его посту. Он подчеркнул, что для России этот вопрос имеет значение, потому что когда РФ будет подписывать документы с Украиной, они должны быть подписаны рукой легитимного главы.

"Там в конституции Украины есть всякие варианты, это вопрос оценки. Оценку, конечно, прежде всего ожидает Конституционный суд Украины. Ее должна давать политическая система самой страны. Для нас это, конечно, также имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов", - подчеркнул Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае. Трансляцию встречи проводит "Россия 24". Тем не менее российский глава подчеркнул, что легитимность Владимира Зеленского должна определять юридическая правовая система самой Украины.

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Президент России Владимир Путин высказался по поводу легитимности украинского лидера Владимира Зеленского на его посту. Он подчеркнул, что для России этот вопрос имеет значение, потому что когда РФ будет подписывать документы с Украиной, они должны быть подписаны рукой легитимного главы. "Там в конституции Украины есть всякие варианты, это вопрос оценки. Оценку, конечно, прежде всего ожидает Конституционный суд Украины. Ее должна давать политическая система самой страны. Для нас это, конечно, также имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов", - подчеркнул Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае. Трансляцию встречи проводит "Россия 24". Тем не менее российский глава подчеркнул, что легитимность Владимира Зеленского должна определять юридическая правовая система самой Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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