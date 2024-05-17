Полицейские накрыли две квартиры, где незаконно были прописаны 66 мигрантов

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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Участковые выявили квартиры, где незаконно прописаны мигранты Фото:

В Челябинске выявили две квартиры, где фиктивно в сумме были зарегистрированы 66 мигрантов. На собственников возбуждены уголовные дела, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Собственники за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет по месту пребывания 66 иностранцев. На 42-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, возбуждены дела по признакам преступлений статьи 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина)», — сообщили URA.RU в областном главке.

Квартиры выявили участковые Советского и Центрального районов города. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведения, а мужчина под обязательством о явке. Все мигранты, прописанные в квартирах подозреваемых, сняты с миграционного учета.

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В Челябинске выявили две квартиры, где фиктивно в сумме были зарегистрированы 66 мигрантов. На собственников возбуждены уголовные дела, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Собственники за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет по месту пребывания 66 иностранцев. На 42-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, возбуждены дела по признакам преступлений статьи 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина)», — сообщили URA.RU в областном главке. Квартиры выявили участковые Советского и Центрального районов города. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведения, а мужчина под обязательством о явке. Все мигранты, прописанные в квартирах подозреваемых, сняты с миграционного учета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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