Полицейские накрыли две квартиры, где незаконно были прописаны 66 мигрантов

17 мая 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Участковые выявили квартиры, где незаконно прописаны мигранты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске выявили две квартиры, где фиктивно в сумме были зарегистрированы 66 мигрантов. На собственников возбуждены уголовные дела, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Собственники за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет по месту пребывания 66 иностранцев. На 42-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, возбуждены дела по признакам преступлений статьи 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина)», — сообщили URA.RU в областном главке. Квартиры выявили участковые Советского и Центрального районов города. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведения, а мужчина под обязательством о явке. Все мигранты, прописанные в квартирах подозреваемых, сняты с миграционного учета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске выявили две квартиры, где фиктивно в сумме были зарегистрированы 66 мигрантов. На собственников возбуждены уголовные дела, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Собственники за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет по месту пребывания 66 иностранцев. На 42-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, возбуждены дела по признакам преступлений статьи 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина)», — сообщили URA.RU в областном главке. Квартиры выявили участковые Советского и Центрального районов города. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведения, а мужчина под обязательством о явке. Все мигранты, прописанные в квартирах подозреваемых, сняты с миграционного учета.