Пилотов, вылетающих из Перми, пытались ослепить лазером

Слева в кабину пилотов светил лазер зеленого цвета
Пилотов самолета, вылетающих из пермского аэропорта «Большое Савино», напугал лазер, который светил им прямо в кабину. Инцидент произошел в ночь на 17 мая.
«В 00:23 17 мая пилоты Boeing 737, вылетающего из Перми в Анталью, заметили, что им в кабину светит лазер зеленого цвета. Инцидент произошел в начале разгона при взлете самолета», — говорится в telegram-канале «Aviaincident».
Заметив лазер, пилоты немедленно доложили о случившемся. Последствий инцидента не было. URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта «Большое Савино».
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