16 мая 2024

В ХМАО чиновница получила штраф за демонстрацию экстремистской символики

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал чиновницу на 1000 рублей за демонстрацию экстремистской символики
Суд оштрафовал чиновницу на 1000 рублей за демонстрацию экстремистской символики Фото:

В Сургутском районе чиновница получила штраф в 1000 рублей за публикацию на официальном сайте администрации логотипа Meta (экстремистская организация, запрещенная в России). Об этом сообщается в картотеке районного суда.

«Должностное лицо – начальника службы по организации деятельности администрации […] признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей», – сообщается в базе данных суда.

Ранее URA.RU писало, что жителя Сургута наказали за экстремистские татуировки. Суд назначил ему штраф в 1000 рублей.

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В Сургутском районе чиновница получила штраф в 1000 рублей за публикацию на официальном сайте администрации логотипа Meta (экстремистская организация, запрещенная в России). Об этом сообщается в картотеке районного суда. «Должностное лицо – начальника службы по организации деятельности администрации […] признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей», – сообщается в базе данных суда. Ранее URA.RU писало, что жителя Сургута наказали за экстремистские татуировки. Суд назначил ему штраф в 1000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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