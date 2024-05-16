В ХМАО чиновница получила штраф за демонстрацию экстремистской символики

В Сургутском районе чиновница получила штраф в 1000 рублей за публикацию на официальном сайте администрации логотипа Meta (экстремистская организация, запрещенная в России). Об этом сообщается в картотеке районного суда.
«Должностное лицо – начальника службы по организации деятельности администрации […] признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей», – сообщается в базе данных суда.
Ранее URA.RU писало, что жителя Сургута наказали за экстремистские татуировки. Суд назначил ему штраф в 1000 рублей.
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