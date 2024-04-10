10 апреля 2024

Жителя ХМАО наказали за экстремистские татуировки

Суд в ХМАО оштрафовал заключенного за пропаганду экстремизма
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина, будучи осужденным, показывал другим заключенным татуировки с экстремистской символикой Фото:

Сургутянина, отбывающего наказания в исправительной колонии, наказали за демонстрацию другим заключенным татуировок с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Сургутский городской суд.

«[Осужденного] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей без конфискации», — сообщает Сургутский городской суд.

Житель Сургута, находясь в ИК, демонстрировал другим заключенным татуировки с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ), объясняя их значение. Суд признал это пропагандой экстремизма.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО женщине грозит срок за публичную демонстрацию экстремистской символики. Югорчанка попалась на торговле товарами с запрещенными изображениями.

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Сургутянина, отбывающего наказания в исправительной колонии, наказали за демонстрацию другим заключенным татуировок с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Сургутский городской суд. «[Осужденного] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей без конфискации», — сообщает Сургутский городской суд. Житель Сургута, находясь в ИК, демонстрировал другим заключенным татуировки с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ), объясняя их значение. Суд признал это пропагандой экстремизма. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО женщине грозит срок за публичную демонстрацию экстремистской символики. Югорчанка попалась на торговле товарами с запрещенными изображениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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