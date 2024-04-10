Жителя ХМАО наказали за экстремистские татуировки

Суд в ХМАО оштрафовал заключенного за пропаганду экстремизма

11 апреля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Мужчина, будучи осужденным, показывал другим заключенным татуировки с экстремистской символикой Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сургутянина, отбывающего наказания в исправительной колонии, наказали за демонстрацию другим заключенным татуировок с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Сургутский городской суд. «[Осужденного] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей без конфискации», — сообщает Сургутский городской суд. Житель Сургута, находясь в ИК, демонстрировал другим заключенным татуировки с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ), объясняя их значение. Суд признал это пропагандой экстремизма. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО женщине грозит срок за публичную демонстрацию экстремистской символики. Югорчанка попалась на торговле товарами с запрещенными изображениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сургутянина, отбывающего наказания в исправительной колонии, наказали за демонстрацию другим заключенным татуировок с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Сургутский городской суд. «[Осужденного] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей без конфискации», — сообщает Сургутский городской суд. Житель Сургута, находясь в ИК, демонстрировал другим заключенным татуировки с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ), объясняя их значение. Суд признал это пропагандой экстремизма. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО женщине грозит срок за публичную демонстрацию экстремистской символики. Югорчанка попалась на торговле товарами с запрещенными изображениями.