Жителя ХМАО наказали за экстремистские татуировки

Сургутянина, отбывающего наказания в исправительной колонии, наказали за демонстрацию другим заключенным татуировок с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Сургутский городской суд.
«[Осужденного] признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей без конфискации», — сообщает Сургутский городской суд.
Житель Сургута, находясь в ИК, демонстрировал другим заключенным татуировки с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена на территории РФ), объясняя их значение. Суд признал это пропагандой экстремизма.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО женщине грозит срок за публичную демонстрацию экстремистской символики. Югорчанка попалась на торговле товарами с запрещенными изображениями.
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