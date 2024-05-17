В Екатеринбург нагрянула проверка из Генпрокуратуры

Свердловскую прокуратуру проверяет московское начальство. По данным URA.RU, проверка, стартовавшая на днях, является рядовой, но может грозить серьезными последствиями, если найдут системные нарушения.
«Такие проверки проходят с определенной периодичностью, в последнее время они участились. Проверяют статистику учета нарушений, количество актов прокурорского реагирования, сроки рассмотрения, выясняют, имеет ли место сокрытие информации», — поделился источник агентства. Также ревизоров ждут в прокуратуре Екатеринбурга. Окончание ревизии намечено на 23 мая, уточнил собеседник.
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