В Екатеринбург нагрянула проверка из Генпрокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, прокуратура свердловской области
Проверять ведомство будут до 23 мая Фото:

Свердловскую прокуратуру проверяет московское начальство. По данным URA.RU, проверка, стартовавшая на днях, является рядовой, но может грозить серьезными последствиями, если найдут системные нарушения.

«Такие проверки проходят с определенной периодичностью, в последнее время они участились. Проверяют статистику учета нарушений, количество актов прокурорского реагирования, сроки рассмотрения, выясняют, имеет ли место сокрытие информации», — поделился источник агентства. Также ревизоров ждут в прокуратуре Екатеринбурга. Окончание ревизии намечено на 23 мая, уточнил собеседник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловскую прокуратуру проверяет московское начальство. По данным URA.RU, проверка, стартовавшая на днях, является рядовой, но может грозить серьезными последствиями, если найдут системные нарушения. «Такие проверки проходят с определенной периодичностью, в последнее время они участились. Проверяют статистику учета нарушений, количество актов прокурорского реагирования, сроки рассмотрения, выясняют, имеет ли место сокрытие информации», — поделился источник агентства. Также ревизоров ждут в прокуратуре Екатеринбурга. Окончание ревизии намечено на 23 мая, уточнил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...