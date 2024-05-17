В Екатеринбург нагрянула проверка из Генпрокуратуры

Проверять ведомство будут до 23 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловскую прокуратуру проверяет московское начальство. По данным URA.RU, проверка, стартовавшая на днях, является рядовой, но может грозить серьезными последствиями, если найдут системные нарушения.

«Такие проверки проходят с определенной периодичностью, в последнее время они участились. Проверяют статистику учета нарушений, количество актов прокурорского реагирования, сроки рассмотрения, выясняют, имеет ли место сокрытие информации», — поделился источник агентства. Также ревизоров ждут в прокуратуре Екатеринбурга. Окончание ревизии намечено на 23 мая, уточнил собеседник.