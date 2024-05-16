Девочка ушла из дома с рюкзаком
В Тюмени пропала 8-летняя Есения Велижанская. Информацию о пропаже ребенка разместил у себя в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт». Девочка пропала утром из дома.
«Внимание, помогите найти ребенка! Пропала Есения Велижанская, 8 лет. Ушла из дома и не вернулась», – сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Во что был одет ребенок – неизвестно. С собой девочка взяла рюкзак с балериной. Какую-либо информацию о местонахождении есении просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Ребенок пропал из дома 17 мая
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