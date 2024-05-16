16 мая 2024

В Тюмени пропала восьмилетняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка ушла из дома с рюкзаком
Девочка ушла из дома с рюкзаком Фото:

В Тюмени пропала 8-летняя Есения Велижанская. Информацию о пропаже ребенка разместил у себя в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт». Девочка пропала утром из дома.

«Внимание, помогите найти ребенка! Пропала Есения Велижанская, 8 лет. Ушла из дома и не вернулась», – сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Во что был одет ребенок – неизвестно. С собой девочка взяла рюкзак с балериной. Какую-либо информацию о местонахождении есении просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Ребенок пропал из дома 17 мая
Ребенок пропал из дома 17 мая
Фото:

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В Тюмени пропала 8-летняя Есения Велижанская. Информацию о пропаже ребенка разместил у себя в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт». Девочка пропала утром из дома. «Внимание, помогите найти ребенка! Пропала Есения Велижанская, 8 лет. Ушла из дома и не вернулась», – сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Во что был одет ребенок – неизвестно. С собой девочка взяла рюкзак с балериной. Какую-либо информацию о местонахождении есении просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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