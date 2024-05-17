В Курганской области на полмесяца продлили запрет на посещение лесов

В Курганской области запрет на посещение лесов продлили до конца мая. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.
«В Курганской области запрет на посещение лесов продлен до 31 мая. Напоминаем, что в Курганской области действует особый противопожарный режим», — указано в сообщении.
Запрет на посещение лесов в регионе был введен 28 апреля. Нарушителям грозят штрафы в размере от 15 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — в размере до 400 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесу. За это граждан могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, должностных лиц — до 90 тысяч рублей, юрлиц — до 1 млн рублей.
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В Курганской области запрет на посещение лесов продлили до конца мая. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «В Курганской области запрет на посещение лесов продлен до 31 мая. Напоминаем, что в Курганской области действует особый противопожарный режим», — указано в сообщении. Запрет на посещение лесов в регионе был введен 28 апреля. Нарушителям грозят штрафы в размере от 15 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — в размере до 400 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесу. За это граждан могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, должностных лиц — до 90 тысяч рублей, юрлиц — до 1 млн рублей.