В Курганской области на полмесяца продлили запрет на посещение лесов

17 мая 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Запрет на посещение лесов в Курганской области продлили на полмесяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары-2024 в Курганской области В Курганской области запрет на посещение лесов продлили до конца мая. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «В Курганской области запрет на посещение лесов продлен до 31 мая. Напоминаем, что в Курганской области действует особый противопожарный режим», — указано в сообщении. Запрет на посещение лесов в регионе был введен 28 апреля. Нарушителям грозят штрафы в размере от 15 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — в размере до 400 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесу. За это граждан могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, должностных лиц — до 90 тысяч рублей, юрлиц — до 1 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области запрет на посещение лесов продлили до конца мая. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «В Курганской области запрет на посещение лесов продлен до 31 мая. Напоминаем, что в Курганской области действует особый противопожарный режим», — указано в сообщении. Запрет на посещение лесов в регионе был введен 28 апреля. Нарушителям грозят штрафы в размере от 15 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — в размере до 400 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесу. За это граждан могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, должностных лиц — до 90 тысяч рублей, юрлиц — до 1 млн рублей.