В Курганской области на полмесяца продлили запрет на посещение лесов

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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , лес, юлдус, последствия пожара
Запрет на посещение лесов в Курганской области продлили на полмесяца Фото:
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В Курганской области запрет на посещение лесов продлили до конца мая. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«В Курганской области запрет на посещение лесов продлен до 31 мая. Напоминаем, что в Курганской области действует особый противопожарный режим», — указано в сообщении.

Запрет на посещение лесов в регионе был введен 28 апреля. Нарушителям грозят штрафы в размере от 15 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — в размере до 400 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесу. За это граждан могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, должностных лиц — до 90 тысяч рублей, юрлиц — до 1 млн рублей.

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В Курганской области запрет на посещение лесов продлили до конца мая. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «В Курганской области запрет на посещение лесов продлен до 31 мая. Напоминаем, что в Курганской области действует особый противопожарный режим», — указано в сообщении. Запрет на посещение лесов в регионе был введен 28 апреля. Нарушителям грозят штрафы в размере от 15 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — в размере до 400 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесу. За это граждан могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, должностных лиц — до 90 тысяч рублей, юрлиц — до 1 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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