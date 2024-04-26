Курганцам грозят штрафы за посещение леса

Курганцам почти на месяц запретили посещать леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пожары-2024 в Курганской области

В Курганской области с 28 апреля по 18 мая введен запрет на посещение лесов из-за особого противопожарного режима. Гражданам грозят штрафы от 15 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.

«С 28 апреля по 18 мая в Курганской области введен запрет на посещение лесов. За нарушение правил предусмотрена ответственность в виде штрафа. Для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей», — указано в сообщении.

Также предусмотрены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу в период запрета из-за высокой пожарной опасности или введения режима ЧС. Гражданам грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 600 тысяч до 1 млн рублей, должностным лицам — от 60 до 90 тысяч рублей. В период запрета нельзя находиться на территориях лесного фонда и запрещен въезд автомобилей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области комиссия по ЧС ввела особый противопожарный режим. Он начинается действовать с 27 апреля. В этот период запрещается сжигать сухую траву и разводить костры. Также сообщалось, что Рослесхоз считает регион неготовым к лесным пожарам. В этот список входит еще пять субъектов РФ.