Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинских беспилотных катеров

РФ продолжает активно уничтожать украинские беспилотники
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ опубликовало кадры с моментами уничтожения украинских катеров безэкипажного типа на территории Черного моря. В уничтожении вражеских беспилотников была задействована техника Черноморского флота.
На кадрах, опубликованных военным министерством в своем telegram-канале, видно, как украинский катер под российским огнем движется по прямой траектории. Затем он взрывается от попадания ракеты.
Накануне МО РФ также сообщали об уничтожении беспилотных украинских катеров на территории Черного моря. Они двигались в направлении Крыма.
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