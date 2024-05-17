В центре Тюмени закроется ночной клуб

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Концерт Лены Катиной. Тюмень, развлечение, вечеринка, ночная жизнь, отдых, ночной клуб, ночной бар, пати
Клуб закроется в ближайшие дни Фото:

В Тюмени закроется ночной клуб «ИZИ». Об этом стало известно журналистам.

«В центре Тюмени закроется ночной клуб „ИZИ“. Причины закрытия пока не раскрываются, официально об этом объявят в течение двух недель», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, журналистам «РБК Тюмень».

Ранее в Тюмени закрылся ресторан «Счастье». Заведение проработало в Тюмени больше восьми лет.

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В Тюмени закроется ночной клуб «ИZИ». Об этом стало известно журналистам. «В центре Тюмени закроется ночной клуб „ИZИ“. Причины закрытия пока не раскрываются, официально об этом объявят в течение двух недель», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, журналистам «РБК Тюмень». Ранее в Тюмени закрылся ресторан «Счастье». Заведение проработало в Тюмени больше восьми лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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