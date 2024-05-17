Клуб закроется в ближайшие дни
В Тюмени закроется ночной клуб «ИZИ». Об этом стало известно журналистам.
«В центре Тюмени закроется ночной клуб „ИZИ“. Причины закрытия пока не раскрываются, официально об этом объявят в течение двух недель», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, журналистам «РБК Тюмень».
Ранее в Тюмени закрылся ресторан «Счастье». Заведение проработало в Тюмени больше восьми лет.
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