Власти изменили сроки поставок новых российских самолетов

До 2030 года гражданская авиация России получит 994 самолета

18 мая 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

В планах — выпуск почти 1000 бортов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Минпромторге РФ пересмотрели планы по количеству и срокам выпуска гражданских самолетов в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли. Проект рассчитан до 2030 года, указано в распоряжении правительства. Всего планируют выпустить 994 борта. «К 2031 году будет выпущено 994 самолета. Это на 87 меньше, чем планировалось два года назад, но снижение затронет только небольшие региональные самолеты, а не магистральные», — на официальный документ ссылается РБК. Основная доля снижения объемов производства пришлось на небольшие региональные самолеты, которые российским авиакомпаниям должен передать «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Количество самых маленьких бортов (десятиместных «Байкалов», ЛМС-901) будет сокращено на 15 штук до 139 единиц. Первые пять самолетов попадут на российский рынок в 2025 году. С 2026 по 2029 года УЗГА будет поставлять по 25 машин, а в 2030 году — 34 судна. Поставки импортозамещенных SSJ-100 перенесены на 2026 год. Их производством занимается ПАО «Яковлев». В самом начале компания должна предоставить 30 самолетов, в дальнейшем поставка снизится до 28 бортов в год. Первые среднемагистральные МС-21-310 завод передаст в 2025 году. ПАО должно собирать по 40 самолетов в ближайшие два года. При этом общее число воздушных судов не изменилось. Гражданской авиации планируют передать 142 самолета SSJ-100 и 270 лайнеров МС-21. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Минпромторге РФ пересмотрели планы по количеству и срокам выпуска гражданских самолетов в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли. Проект рассчитан до 2030 года, указано в распоряжении правительства. Всего планируют выпустить 994 борта. «К 2031 году будет выпущено 994 самолета. Это на 87 меньше, чем планировалось два года назад, но снижение затронет только небольшие региональные самолеты, а не магистральные», — на официальный документ ссылается РБК. Основная доля снижения объемов производства пришлось на небольшие региональные самолеты, которые российским авиакомпаниям должен передать «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Количество самых маленьких бортов (десятиместных «Байкалов», ЛМС-901) будет сокращено на 15 штук до 139 единиц. Первые пять самолетов попадут на российский рынок в 2025 году. С 2026 по 2029 года УЗГА будет поставлять по 25 машин, а в 2030 году — 34 судна. Поставки импортозамещенных SSJ-100 перенесены на 2026 год. Их производством занимается ПАО «Яковлев». В самом начале компания должна предоставить 30 самолетов, в дальнейшем поставка снизится до 28 бортов в год. Первые среднемагистральные МС-21-310 завод передаст в 2025 году. ПАО должно собирать по 40 самолетов в ближайшие два года. При этом общее число воздушных судов не изменилось. Гражданской авиации планируют передать 142 самолета SSJ-100 и 270 лайнеров МС-21.