В поселке Исток (входит в Екатеринбург) после зимы разрушилась единственная дорога, ведущая к СНТ. Местные жители рассказали URA.RU, что проезд по ней чреват повреждением автомобиля, однако пока починка дороги не планируется.
«У нас после зимы совсем умерла дорога — в аккурат от улицы Главной, вдоль Овощной и Владимирского кладбища, и дальше к нашим СНТ. Проехать до дома — ежедневный квест и риск для подвески», — сообщили очевидцы. Разрушенная дорога ведет к трем СНТ.
Также читатели сообщили, что уже обращались к администрации района, однако пока никакой отсыпки не было ни на одном из участков дороги. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Октябрьского района. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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