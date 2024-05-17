17 мая 2024

Жильцы поселка под Екатеринбургом остались без единственной дороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мкр Сортировка. Железнодорожный район. Екатеринбурга, плохая дорога, яма на дороге, разбитая дорога, поселок семь ключей, поселок 7ключей
По словам читателей, проезд по дороге опасен для машин (архивное фото) Фото:

В поселке Исток (входит в Екатеринбург) после зимы разрушилась единственная дорога, ведущая к СНТ. Местные жители рассказали URA.RU, что проезд по ней чреват повреждением автомобиля, однако пока починка дороги не планируется.

«У нас после зимы совсем умерла дорога — в аккурат от улицы Главной, вдоль Овощной и Владимирского кладбища, и дальше к нашим СНТ. Проехать до дома — ежедневный квест и риск для подвески», — сообщили очевидцы. Разрушенная дорога ведет к трем СНТ.

Также читатели сообщили, что уже обращались к администрации района, однако пока никакой отсыпки не было ни на одном из участков дороги. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Октябрьского района. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В поселке Исток (входит в Екатеринбург) после зимы разрушилась единственная дорога, ведущая к СНТ. Местные жители рассказали URA.RU, что проезд по ней чреват повреждением автомобиля, однако пока починка дороги не планируется. «У нас после зимы совсем умерла дорога — в аккурат от улицы Главной, вдоль Овощной и Владимирского кладбища, и дальше к нашим СНТ. Проехать до дома — ежедневный квест и риск для подвески», — сообщили очевидцы. Разрушенная дорога ведет к трем СНТ. Также читатели сообщили, что уже обращались к администрации района, однако пока никакой отсыпки не было ни на одном из участков дороги. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Октябрьского района. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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