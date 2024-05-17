Жильцы поселка под Екатеринбургом остались без единственной дороги. Фото

18 мая 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

По словам читателей, проезд по дороге опасен для машин (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Исток (входит в Екатеринбург) после зимы разрушилась единственная дорога, ведущая к СНТ. Местные жители рассказали URA.RU, что проезд по ней чреват повреждением автомобиля, однако пока починка дороги не планируется. «У нас после зимы совсем умерла дорога — в аккурат от улицы Главной, вдоль Овощной и Владимирского кладбища, и дальше к нашим СНТ. Проехать до дома — ежедневный квест и риск для подвески», — сообщили очевидцы. Разрушенная дорога ведет к трем СНТ. Также читатели сообщили, что уже обращались к администрации района, однако пока никакой отсыпки не было ни на одном из участков дороги. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Октябрьского района. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Фото предоставлено читателем URA.RU Фото предоставлено читателем URA.RU Фото предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Исток (входит в Екатеринбург) после зимы разрушилась единственная дорога, ведущая к СНТ. Местные жители рассказали URA.RU, что проезд по ней чреват повреждением автомобиля, однако пока починка дороги не планируется. «У нас после зимы совсем умерла дорога — в аккурат от улицы Главной, вдоль Овощной и Владимирского кладбища, и дальше к нашим СНТ. Проехать до дома — ежедневный квест и риск для подвески», — сообщили очевидцы. Разрушенная дорога ведет к трем СНТ. Также читатели сообщили, что уже обращались к администрации района, однако пока никакой отсыпки не было ни на одном из участков дороги. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Октябрьского района. На момент публикации новости ответ получить не удалось.