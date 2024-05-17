Сенатор Шептий открыл первый турнир по шахматам среди юристов

Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в открытии первого международного турнира по шахматам среди юристов «Лидеры права» в Екатеринбурге. Идею об организации соревнований поддержала Федерация шахмат Свердловской области.
«В Екатеринбурге открыли первый международный турнир по шахматам среди юристов „Лидеры права“. Идея организаторов во главе с Денисом Гавриным была поддержана Федерацией шахмат Свердловской области», — написал Виктор Шептий на своей странице «ВКонтакте». Он поблагодарил за помощь мецената, президента Федерации шахмат региона Андрея Симановского и директора организации Альберта Степаняна.
По словам сенатора, призовой фонд турнира весьма солидный, а часть средств по решению участников будет направлена на поддержку юных шахматистов Донбасса. Он также выразил уверенность, что подобные соревнования станут традицией. «Горжусь, что совместно с замгубернатора Василием Козловым принял участие в организации этого замечательного события!», — подчеркнул Шептий.
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