Сенатор Шептий открыл первый турнир по шахматам среди юристов

18 мая 2024 в 05:54 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий уверен, что такие турниры станут традицией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в открытии первого международного турнира по шахматам среди юристов «Лидеры права» в Екатеринбурге. Идею об организации соревнований поддержала Федерация шахмат Свердловской области. «В Екатеринбурге открыли первый международный турнир по шахматам среди юристов „Лидеры права“. Идея организаторов во главе с Денисом Гавриным была поддержана Федерацией шахмат Свердловской области», — написал Виктор Шептий на своей странице «ВКонтакте». Он поблагодарил за помощь мецената, президента Федерации шахмат региона Андрея Симановского и директора организации Альберта Степаняна. По словам сенатора, призовой фонд турнира весьма солидный, а часть средств по решению участников будет направлена на поддержку юных шахматистов Донбасса. Он также выразил уверенность, что подобные соревнования станут традицией. «Горжусь, что совместно с замгубернатора Василием Козловым принял участие в организации этого замечательного события!», — подчеркнул Шептий. личная страница Виктора Шептия «ВКонтакте», vk.com Фото: Турнир начался 17 мая в Екатеринбурге личная страница Виктора Шептия «ВКонтакте», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в открытии первого международного турнира по шахматам среди юристов «Лидеры права» в Екатеринбурге. Идею об организации соревнований поддержала Федерация шахмат Свердловской области. «В Екатеринбурге открыли первый международный турнир по шахматам среди юристов „Лидеры права“. Идея организаторов во главе с Денисом Гавриным была поддержана Федерацией шахмат Свердловской области», — написал Виктор Шептий на своей странице «ВКонтакте». Он поблагодарил за помощь мецената, президента Федерации шахмат региона Андрея Симановского и директора организации Альберта Степаняна. По словам сенатора, призовой фонд турнира весьма солидный, а часть средств по решению участников будет направлена на поддержку юных шахматистов Донбасса. Он также выразил уверенность, что подобные соревнования станут традицией. «Горжусь, что совместно с замгубернатора Василием Козловым принял участие в организации этого замечательного события!», — подчеркнул Шептий.