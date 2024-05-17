17 мая 2024

Сенатор Шептий открыл первый турнир по шахматам среди юристов

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Вручение мандатов депутатам Заксо. Екатеринбург , шептий виктор
Виктор Шептий уверен, что такие турниры станут традицией Фото:

Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в открытии первого международного турнира по шахматам среди юристов «Лидеры права» в Екатеринбурге. Идею об организации соревнований поддержала Федерация шахмат Свердловской области.

«В Екатеринбурге открыли первый международный турнир по шахматам среди юристов „Лидеры права“. Идея организаторов во главе с Денисом Гавриным была поддержана Федерацией шахмат Свердловской области», — написал Виктор Шептий на своей странице «ВКонтакте». Он поблагодарил за помощь мецената, президента Федерации шахмат региона Андрея Симановского и директора организации Альберта Степаняна.

По словам сенатора, призовой фонд турнира весьма солидный, а часть средств по решению участников будет направлена на поддержку юных шахматистов Донбасса. Он также выразил уверенность, что подобные соревнования станут традицией. «Горжусь, что совместно с замгубернатора Василием Козловым принял участие в организации этого замечательного события!», — подчеркнул Шептий.

Фото:
Турнир начался 17 мая в Екатеринбурге
Турнир начался 17 мая в Екатеринбурге
Фото:

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Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в открытии первого международного турнира по шахматам среди юристов «Лидеры права» в Екатеринбурге. Идею об организации соревнований поддержала Федерация шахмат Свердловской области. «В Екатеринбурге открыли первый международный турнир по шахматам среди юристов „Лидеры права“. Идея организаторов во главе с Денисом Гавриным была поддержана Федерацией шахмат Свердловской области», — написал Виктор Шептий на своей странице «ВКонтакте». Он поблагодарил за помощь мецената, президента Федерации шахмат региона Андрея Симановского и директора организации Альберта Степаняна. По словам сенатора, призовой фонд турнира весьма солидный, а часть средств по решению участников будет направлена на поддержку юных шахматистов Донбасса. Он также выразил уверенность, что подобные соревнования станут традицией. «Горжусь, что совместно с замгубернатора Василием Козловым принял участие в организации этого замечательного события!», — подчеркнул Шептий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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