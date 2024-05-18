ЕГЭ по литературе 2024: даты, структура, изменения

ЕГЭ по литературе известен своей сложностью и продолжительностью. Экзамен длится 235 минут, и значительная часть этого времени уделяется написанию сочинения. В 2024 году он проходит 23 мая. URA.RU приводит даты проведения, структуру и изменения в ЕГЭ по литературе в 2024 году.
Даты проведения экзамена
- Основной период: 23 мая, с резервным днем 21 июня. Это основная дата для большинства выпускников;
- Досрочный период: 22 марта, с резервным днем 19 апреля. Этот период предназначен для тех, кто по уважительной причине не может участвовать в основном периоде.
Условия для пересдачи
Пересдать ЕГЭ по литературе в том же году невозможно, если выпускник не набрал необходимое количество баллов. Единственный способ попытаться изменить результаты в текущем году — подача апелляции.
Когда может быть подана апелляция
- Организационные нарушения. Если во время экзамена произошли нарушения со стороны организаторов (например, не хватило бланков), выпускник может подать апелляцию непосредственно в день экзамена, не выходя из школы. Если комиссия признает нарушения, ученик получит возможность пересдать экзамен в резервный день.
- Несогласие с баллами. Если есть несогласие с оценкой письменной части или с результатами распознавания ответов компьютером, можно также подать апелляцию. Этот процесс позволяет пересмотреть оценки и возможно корректировку результатов.
Особые условия для пересдачи
- Болезнь или травма на день экзамена;
- Смерть близкого родственника;
- Авария или чрезвычайное происшествие;
- Совпадение двух экзаменов на один день.
Структура экзамена
ЕГЭ по литературе представляет собой комплексный экзамен, требующий глубоких знаний и аналитических навыков. Работа разделена на две основные части, включающие в себя всего 12 заданий различной сложности и формата.
Часть 1: Анализ произведений
- Первый комплекс заданий:
- Задания 1-4: краткие ответы на вопросы, связанные с фрагментом эпического, лироэпического или драматического произведения. Ответы должны быть конкретными, без использования лишних символов;
- Задания 5.1/5.2 и 6: задания с развернутым ответом, где ученикам предстоит анализировать указанные фрагменты на более глубоком уровне. Выбор между заданиями 5.1 и 5.2 дает возможность сконцентрироваться на наиболее понятном фрагменте.
- Второй комплекс заданий:
- Задания 7-9: аналогично первому комплексу, эти задания требуют кратких ответов, на этот раз относящихся к анализу лирического произведения;
- Задания 10.1/10.2 и 11: предоставляют выбор для более детального анализа лирического текста с развернутыми ответами.
Часть 2: Сочинение
- Задания 12.1-12.5: из этих пяти заданий нужно выбрать только одно, которое потребует написания аргументированного сочинения на литературную тему. Минимальный объем сочинения составляет 200 слов, однако рекомендуется стремиться к 350 словам. Это задание является кульминацией экзамена, позволяя продемонстрировать способность к глубокому литературному анализу и умение строить логически обоснованное высказывание.
Новое в ЕГЭ по литературе в 2024 году
- Количество заданий базового уровня сложности с кратким ответом сокращено с семи до шести;
- Тема сочинения 11.4 уточнена: теперь вместо общей формулировки, позволяющей использовать любые произведения, экзаменуемым предлагается выбрать одного из трех указанных классиков — А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого или М.А. Шолохова;
- Система оценивания заданий с развернутым ответом претерпела изменения: теперь оценка проводится по двум, а не по трем критериям;
- Критерий «Логичность, соблюдение речевых и грамматических норм» теперь включает в себя учет грамматических ошибок;
- Максимальный балл за выполнение работы составляет 48 баллов, что меньше предыдущего максимума в 53 балла.
Структура заданий ЕГЭ
Каждый вариант КИМ ЕГЭ по литературе состоит из двух частей и включает в себя 11 заданий различной формы и содержания. В демоверсии на 2024 год был исключен один вопрос с кратким ответом, что привело к изменению первого блока заданий: теперь он содержит три вопроса базового уровня и два задания повышенного уровня. Задания первого блока основаны на анализе фрагментов известных произведений, подробно изучаемых в школе, которые выделены в кодификаторе полужирным курсивом.
Полезные советы для участников ЕГЭ по литературе
- Распределение времени. До двух часов рекомендуется уделить выполнению заданий первой части. Оставшееся время следует посвятить сочинению, что позволит тщательно продумать структуру и аргументацию.
- Изучение кодификатора. Начните подготовку с детального ознакомления с кодификатором ЕГЭ по литературе, который включает список необходимых терминов и произведений. Это поможет вам понять, какие темы и вопросы могут быть на экзамене.
- Анализ типовых заданий. Практикуйте выполнение типовых заданий по прошлым версиям экзаменов. Это даст представление о формате вопросов и поможет разработать стратегии для их эффективного решения.
- Глубокое изучение произведений. Уделите особое внимание анализу произведений, указанных в кодификаторе. Постарайтесь не только запомнить основные сюжеты, но и понять глубинные темы, персонажей и стилистические особенности.
- Развитие навыков критического мышления. Тренируйте способность анализировать литературные тексты, выявлять скрытые смыслы и строить логически обоснованные аргументы.
- Регулярные тренировки письма. Улучшайте свои навыки письма, регулярно практикуя написание сочинений на различные темы. Это поможет научиться структурировать свои мысли и четко выражать их на письме.
- Следование инструкции. Важно тщательно читать каждое указание и следовать ему строго, чтобы избежать неправильного толкования задач и, как следствие, потери баллов.
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