ЕГЭ по литературе 2024: даты, структура, изменения

ЕГЭ по литературе в 2024 году пройдет 23 мая
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ЕГЭ по литературе пройдет 23 мая, резервный день назначен на 21 июня
ЕГЭ по литературе пройдет 23 мая, резервный день назначен на 21 июня Фото:

ЕГЭ по литературе известен своей сложностью и продолжительностью. Экзамен длится 235 минут, и значительная часть этого времени уделяется написанию сочинения. В 2024 году он проходит 23 мая. URA.RU приводит даты проведения, структуру и изменения в ЕГЭ по литературе в 2024 году.

Даты проведения экзамена

  • Основной период: 23 мая, с резервным днем 21 июня. Это основная дата для большинства выпускников;
  • Досрочный период: 22 марта, с резервным днем 19 апреля. Этот период предназначен для тех, кто по уважительной причине не может участвовать в основном периоде.

Условия для пересдачи

Пересдать ЕГЭ по литературе в том же году невозможно, если выпускник не набрал необходимое количество баллов. Единственный способ попытаться изменить результаты в текущем году — подача апелляции.

Когда может быть подана апелляция

  1. Организационные нарушения. Если во время экзамена произошли нарушения со стороны организаторов (например, не хватило бланков), выпускник может подать апелляцию непосредственно в день экзамена, не выходя из школы. Если комиссия признает нарушения, ученик получит возможность пересдать экзамен в резервный день.
  2. Несогласие с баллами. Если есть несогласие с оценкой письменной части или с результатами распознавания ответов компьютером, можно также подать апелляцию. Этот процесс позволяет пересмотреть оценки и возможно корректировку результатов.

Особые условия для пересдачи

  • Болезнь или травма на день экзамена;
  • Смерть близкого родственника;
  • Авария или чрезвычайное происшествие;
  • Совпадение двух экзаменов на один день.

Структура экзамена

ЕГЭ по литературе представляет собой комплексный экзамен, требующий глубоких знаний и аналитических навыков. Работа разделена на две основные части, включающие в себя всего 12 заданий различной сложности и формата.

Часть 1: Анализ произведений

  1. Первый комплекс заданий:
  • Задания 1-4: краткие ответы на вопросы, связанные с фрагментом эпического, лироэпического или драматического произведения. Ответы должны быть конкретными, без использования лишних символов;
  • Задания 5.1/5.2 и 6: задания с развернутым ответом, где ученикам предстоит анализировать указанные фрагменты на более глубоком уровне. Выбор между заданиями 5.1 и 5.2 дает возможность сконцентрироваться на наиболее понятном фрагменте.
  1. Второй комплекс заданий:
  • Задания 7-9: аналогично первому комплексу, эти задания требуют кратких ответов, на этот раз относящихся к анализу лирического произведения;
  • Задания 10.1/10.2 и 11: предоставляют выбор для более детального анализа лирического текста с развернутыми ответами.

Часть 2: Сочинение

  • Задания 12.1-12.5: из этих пяти заданий нужно выбрать только одно, которое потребует написания аргументированного сочинения на литературную тему. Минимальный объем сочинения составляет 200 слов, однако рекомендуется стремиться к 350 словам. Это задание является кульминацией экзамена, позволяя продемонстрировать способность к глубокому литературному анализу и умение строить логически обоснованное высказывание.

Новое в ЕГЭ по литературе в 2024 году

  • Количество заданий базового уровня сложности с кратким ответом сокращено с семи до шести;
  • Тема сочинения 11.4 уточнена: теперь вместо общей формулировки, позволяющей использовать любые произведения, экзаменуемым предлагается выбрать одного из трех указанных классиков — А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого или М.А. Шолохова;
  • Система оценивания заданий с развернутым ответом претерпела изменения: теперь оценка проводится по двум, а не по трем критериям;
  • Критерий «Логичность, соблюдение речевых и грамматических норм» теперь включает в себя учет грамматических ошибок;
  • Максимальный балл за выполнение работы составляет 48 баллов, что меньше предыдущего максимума в 53 балла.

Структура заданий ЕГЭ

Каждый вариант КИМ ЕГЭ по литературе состоит из двух частей и включает в себя 11 заданий различной формы и содержания. В демоверсии на 2024 год был исключен один вопрос с кратким ответом, что привело к изменению первого блока заданий: теперь он содержит три вопроса базового уровня и два задания повышенного уровня. Задания первого блока основаны на анализе фрагментов известных произведений, подробно изучаемых в школе, которые выделены в кодификаторе полужирным курсивом.

Полезные советы для участников ЕГЭ по литературе

  1. Распределение времени. До двух часов рекомендуется уделить выполнению заданий первой части. Оставшееся время следует посвятить сочинению, что позволит тщательно продумать структуру и аргументацию.
  2. Изучение кодификатора. Начните подготовку с детального ознакомления с кодификатором ЕГЭ по литературе, который включает список необходимых терминов и произведений. Это поможет вам понять, какие темы и вопросы могут быть на экзамене.
  3. Анализ типовых заданий. Практикуйте выполнение типовых заданий по прошлым версиям экзаменов. Это даст представление о формате вопросов и поможет разработать стратегии для их эффективного решения.
  4. Глубокое изучение произведений. Уделите особое внимание анализу произведений, указанных в кодификаторе. Постарайтесь не только запомнить основные сюжеты, но и понять глубинные темы, персонажей и стилистические особенности.
  5. Развитие навыков критического мышления. Тренируйте способность анализировать литературные тексты, выявлять скрытые смыслы и строить логически обоснованные аргументы.
  6. Регулярные тренировки письма. Улучшайте свои навыки письма, регулярно практикуя написание сочинений на различные темы. Это поможет научиться структурировать свои мысли и четко выражать их на письме.
  7. Следование инструкции. Важно тщательно читать каждое указание и следовать ему строго, чтобы избежать неправильного толкования задач и, как следствие, потери баллов.

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ЕГЭ по литературе известен своей сложностью и продолжительностью. Экзамен длится 235 минут, и значительная часть этого времени уделяется написанию сочинения. В 2024 году он проходит 23 мая. URA.RU приводит даты проведения, структуру и изменения в ЕГЭ по литературе в 2024 году. Даты проведения экзамена Условия для пересдачи Пересдать ЕГЭ по литературе в том же году невозможно, если выпускник не набрал необходимое количество баллов. Единственный способ попытаться изменить результаты в текущем году — подача апелляции. Когда может быть подана апелляция Особые условия для пересдачи Структура экзамена ЕГЭ по литературе представляет собой комплексный экзамен, требующий глубоких знаний и аналитических навыков. Работа разделена на две основные части, включающие в себя всего 12 заданий различной сложности и формата. Часть 1: Анализ произведений Часть 2: Сочинение Новое в ЕГЭ по литературе в 2024 году Структура заданий ЕГЭ Каждый вариант КИМ ЕГЭ по литературе состоит из двух частей и включает в себя 11 заданий различной формы и содержания. В демоверсии на 2024 год был исключен один вопрос с кратким ответом, что привело к изменению первого блока заданий: теперь он содержит три вопроса базового уровня и два задания повышенного уровня. Задания первого блока основаны на анализе фрагментов известных произведений, подробно изучаемых в школе, которые выделены в кодификаторе полужирным курсивом. Полезные советы для участников ЕГЭ по литературе
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