В Перми ищут предпринимателя, который пропал в бизнес-центре восемь лет назад

18 мая 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Пропавшего бизнесмена ищут в Перми восемь лет (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Несколько лет назад в здание «Бизнес галереи» на улице Ленина в Перми зашел предприниматель, у которого с собой был миллион наличными. Обратно мужчина уже не вышел. Ориентировка на розыск бизнесмена опубликована на сайте Следственного комитета. «Предприниматель Илья Носков вечером 26 августа 2016 года пришел на деловую встречу в „Бизнес галерею“ с наличными деньгами. Камеры наблюдения зафиксировали, что около 19 часов он зашел в здание и пропал. Его ищут восемь лет», — пишет «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на данные СК. По данным СБИС, Носков был совладельцем фирм, которые входили в группу компаний «Чистый город». Организация занимается, в том числе, мусорным бизнесом. Знакомые пропавшего бизнесмена считали, что он, возможно, мог быть замурован в стене после деловой встречи. Правоохранительные органы завели уголовное дело, жена предпринимателя не сдается и также пытается найти Носкова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько лет назад в здание «Бизнес галереи» на улице Ленина в Перми зашел предприниматель, у которого с собой был миллион наличными. Обратно мужчина уже не вышел. Ориентировка на розыск бизнесмена опубликована на сайте Следственного комитета. «Предприниматель Илья Носков вечером 26 августа 2016 года пришел на деловую встречу в „Бизнес галерею“ с наличными деньгами. Камеры наблюдения зафиксировали, что около 19 часов он зашел в здание и пропал. Его ищут восемь лет», — пишет «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на данные СК. По данным СБИС, Носков был совладельцем фирм, которые входили в группу компаний «Чистый город». Организация занимается, в том числе, мусорным бизнесом. Знакомые пропавшего бизнесмена считали, что он, возможно, мог быть замурован в стене после деловой встречи. Правоохранительные органы завели уголовное дело, жена предпринимателя не сдается и также пытается найти Носкова.