17 мая 2024

В Перми ищут предпринимателя, который пропал в бизнес-центре восемь лет назад

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Пропавшего бизнесмена ищут в Перми восемь лет (архивное фото) Фото:

Несколько лет назад в здание «Бизнес галереи» на улице Ленина в Перми зашел предприниматель, у которого с собой был миллион наличными. Обратно мужчина уже не вышел. Ориентировка на розыск бизнесмена опубликована на сайте Следственного комитета.

«Предприниматель Илья Носков вечером 26 августа 2016 года пришел на деловую встречу в „Бизнес галерею“ с наличными деньгами. Камеры наблюдения зафиксировали, что около 19 часов он зашел в здание и пропал. Его ищут восемь лет», — пишет «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на данные СК.

По данным СБИС, Носков был совладельцем фирм, которые входили в группу компаний «Чистый город». Организация занимается, в том числе, мусорным бизнесом. Знакомые пропавшего бизнесмена считали, что он, возможно, мог быть замурован в стене после деловой встречи. Правоохранительные органы завели уголовное дело, жена предпринимателя не сдается и также пытается найти Носкова.

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Несколько лет назад в здание «Бизнес галереи» на улице Ленина в Перми зашел предприниматель, у которого с собой был миллион наличными. Обратно мужчина уже не вышел. Ориентировка на розыск бизнесмена опубликована на сайте Следственного комитета. «Предприниматель Илья Носков вечером 26 августа 2016 года пришел на деловую встречу в „Бизнес галерею“ с наличными деньгами. Камеры наблюдения зафиксировали, что около 19 часов он зашел в здание и пропал. Его ищут восемь лет», — пишет «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на данные СК. По данным СБИС, Носков был совладельцем фирм, которые входили в группу компаний «Чистый город». Организация занимается, в том числе, мусорным бизнесом. Знакомые пропавшего бизнесмена считали, что он, возможно, мог быть замурован в стене после деловой встречи. Правоохранительные органы завели уголовное дело, жена предпринимателя не сдается и также пытается найти Носкова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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