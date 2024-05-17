В Свердловской области плохое самочувствие водителя привело к смертельному ДТП. Фото

Под Камышловом произошло смертельное ДТП

18 мая 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы устанавливают детали произошедшего Фото: Илья Московец © URA.RU Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на дороге «Западный подъезд» к Камышлову (Свердловская область), водитель автомобиля «ВАЗ-2114», почувствовал себя плохо, потерял управление и столкнулся с встречным автомобилем «Хендэ Солярис». В результате аварии погибла пассажирка «ВАЗ-2114», об этом URA.RU сообщили в УГИБДД Свердловской области. «Водитель пояснил, что направлялся со своей супругой из поселка Маяк (Свердловская область) в Камышлов (Свердловская область) в магазин, в какой-то момент ему стало плохо и он потерял контроль над управлением своего транспортного средства», — сообщили в Госавтоинспекции. Водитель утверждает, что пытался избежать столкновения, но не смог уйти от лобового удара. По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» имеет опыт вождения всего восемь месяцев. Водитель «ВАЗ-2114», а также водитель и пассажир «Хендэ Солярис» доставлены в хирургическое отделение Камышловской больницы с различными травмами. Подробности и основная причина ДТП будут установлены в ходе следствия. Фото URA.RU предоставлено УГИБДД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на дороге «Западный подъезд» к Камышлову (Свердловская область), водитель автомобиля «ВАЗ-2114», почувствовал себя плохо, потерял управление и столкнулся с встречным автомобилем «Хендэ Солярис». В результате аварии погибла пассажирка «ВАЗ-2114», об этом URA.RU сообщили в УГИБДД Свердловской области. «Водитель пояснил, что направлялся со своей супругой из поселка Маяк (Свердловская область) в Камышлов (Свердловская область) в магазин, в какой-то момент ему стало плохо и он потерял контроль над управлением своего транспортного средства», — сообщили в Госавтоинспекции. Водитель утверждает, что пытался избежать столкновения, но не смог уйти от лобового удара. По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» имеет опыт вождения всего восемь месяцев. Водитель «ВАЗ-2114», а также водитель и пассажир «Хендэ Солярис» доставлены в хирургическое отделение Камышловской больницы с различными травмами. Подробности и основная причина ДТП будут установлены в ходе следствия.