17 мая 2024

В Свердловской области плохое самочувствие водителя привело к смертельному ДТП. Фото

Под Камышловом произошло смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, гибдд, дпс, автомобильный поток, дорожная безопасность
Автоинспекторы устанавливают детали произошедшего Фото:

Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на дороге «Западный подъезд» к Камышлову (Свердловская область), водитель автомобиля «ВАЗ-2114», почувствовал себя плохо, потерял управление и столкнулся с встречным автомобилем «Хендэ Солярис». В результате аварии погибла пассажирка «ВАЗ-2114», об этом URA.RU сообщили в УГИБДД Свердловской области.

«Водитель пояснил, что направлялся со своей супругой из поселка Маяк (Свердловская область) в Камышлов (Свердловская область) в магазин, в какой-то момент ему стало плохо и он потерял контроль над управлением своего транспортного средства», — сообщили в Госавтоинспекции. Водитель утверждает, что пытался избежать столкновения, но не смог уйти от лобового удара.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» имеет опыт вождения всего восемь месяцев. Водитель «ВАЗ-2114», а также водитель и пассажир «Хендэ Солярис» доставлены в хирургическое отделение Камышловской больницы с различными травмами. Подробности и основная причина ДТП будут установлены в ходе следствия.

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Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на дороге «Западный подъезд» к Камышлову (Свердловская область), водитель автомобиля «ВАЗ-2114», почувствовал себя плохо, потерял управление и столкнулся с встречным автомобилем «Хендэ Солярис». В результате аварии погибла пассажирка «ВАЗ-2114», об этом URA.RU сообщили в УГИБДД Свердловской области. «Водитель пояснил, что направлялся со своей супругой из поселка Маяк (Свердловская область) в Камышлов (Свердловская область) в магазин, в какой-то момент ему стало плохо и он потерял контроль над управлением своего транспортного средства», — сообщили в Госавтоинспекции. Водитель утверждает, что пытался избежать столкновения, но не смог уйти от лобового удара. По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» имеет опыт вождения всего восемь месяцев. Водитель «ВАЗ-2114», а также водитель и пассажир «Хендэ Солярис» доставлены в хирургическое отделение Камышловской больницы с различными травмами. Подробности и основная причина ДТП будут установлены в ходе следствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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