17 мая 2024

В Кургане уровень воды в Тоболе стремится к норме после паводка

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Набережная Тобола. Курган, набережная тобола
Уровень воды в Тоболе снижается с каждым днем Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол у гидропостов в Кургане продолжает снижаться и скоро придет в норму. За два дня уровень упал более, чем на 20 см и составил 637 см. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024» со ссылкой на ЦГМС.

«В Кургане уровень воды в реке Тобол составил 637 см по данным на 18 мая, 08:00», — указано на сайте. Днем ранее, 17 мая уровень был 646 см.

По данным метеорологических сайтов, уровень воды в Тоболе скоро приблизится к нормальным среднегодовым показателям. Так, например, в 2021 году у гидропоста в Кургане в мае он был равен — 486 см.

Ранее в Кургане уровень воды в Тоболе достигал отметки 1015 см. Наводнение в регионе стало самым крупным в XXI веке.

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Уровень воды в реке Тобол у гидропостов в Кургане продолжает снижаться и скоро придет в норму. За два дня уровень упал более, чем на 20 см и составил 637 см. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024» со ссылкой на ЦГМС. «В Кургане уровень воды в реке Тобол составил 637 см по данным на 18 мая, 08:00», — указано на сайте. Днем ранее, 17 мая уровень был 646 см. По данным метеорологических сайтов, уровень воды в Тоболе скоро приблизится к нормальным среднегодовым показателям. Так, например, в 2021 году у гидропоста в Кургане в мае он был равен — 486 см. Ранее в Кургане уровень воды в Тоболе достигал отметки 1015 см. Наводнение в регионе стало самым крупным в XXI веке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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