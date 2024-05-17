В Кургане уровень воды в Тоболе стремится к норме после паводка

18 мая 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе снижается с каждым днем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол у гидропостов в Кургане продолжает снижаться и скоро придет в норму. За два дня уровень упал более, чем на 20 см и составил 637 см. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024» со ссылкой на ЦГМС. «В Кургане уровень воды в реке Тобол составил 637 см по данным на 18 мая, 08:00», — указано на сайте. Днем ранее, 17 мая уровень был 646 см. По данным метеорологических сайтов, уровень воды в Тоболе скоро приблизится к нормальным среднегодовым показателям. Так, например, в 2021 году у гидропоста в Кургане в мае он был равен — 486 см. Ранее в Кургане уровень воды в Тоболе достигал отметки 1015 см. Наводнение в регионе стало самым крупным в XXI веке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол у гидропостов в Кургане продолжает снижаться и скоро придет в норму. За два дня уровень упал более, чем на 20 см и составил 637 см. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024» со ссылкой на ЦГМС. «В Кургане уровень воды в реке Тобол составил 637 см по данным на 18 мая, 08:00», — указано на сайте. Днем ранее, 17 мая уровень был 646 см. По данным метеорологических сайтов, уровень воды в Тоболе скоро приблизится к нормальным среднегодовым показателям. Так, например, в 2021 году у гидропоста в Кургане в мае он был равен — 486 см. Ранее в Кургане уровень воды в Тоболе достигал отметки 1015 см. Наводнение в регионе стало самым крупным в XXI веке.