Происшествия Пожары В Челябинской области при пожаре в торговом комплексе погибла женщина. Видео 18 мая 2024 в 11:02 Размер текста - 17 + Пожарные еще работают на месте (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) в торговом центре «Каскад» во время пожара 18 мая погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. «В Магнитогорске возгорание произошло на 3 этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. К сожалению, обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Самостоятельно из здания ТЦ «Каскад» смогли эвакуироваться 12 человек. На месте работают 36 специалистов и 11 единиц техники МЧС России. Обновлено в 11:42 по уральскому времени: Пожар в торговом комплексе «Каскад» в Магнитогорске локализован, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске (Челябинская область) в торговом центре «Каскад» во время пожара 18 мая погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. «В Магнитогорске возгорание произошло на 3 этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. К сожалению, обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Самостоятельно из здания ТЦ «Каскад» смогли эвакуироваться 12 человек. На месте работают 36 специалистов и 11 единиц техники МЧС России. Обновлено в 11:42 по уральскому времени: Пожар в торговом комплексе «Каскад» в Магнитогорске локализован, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям