17 мая 2024

В Челябинской области при пожаре в торговом комплексе погибла женщина. Видео

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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
Пожарные еще работают на месте (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в торговом центре «Каскад» во время пожара 18 мая погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

«В Магнитогорске возгорание произошло на 3 этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. К сожалению, обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Самостоятельно из здания ТЦ «Каскад» смогли эвакуироваться 12 человек. На месте работают 36 специалистов и 11 единиц техники МЧС России.

Обновлено в 11:42 по уральскому времени:

Пожар в торговом комплексе «Каскад» в Магнитогорске локализован, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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В Магнитогорске (Челябинская область) в торговом центре «Каскад» во время пожара 18 мая погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. «В Магнитогорске возгорание произошло на 3 этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. К сожалению, обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Самостоятельно из здания ТЦ «Каскад» смогли эвакуироваться 12 человек. На месте работают 36 специалистов и 11 единиц техники МЧС России. Обновлено в 11:42 по уральскому времени: Пожар в торговом комплексе «Каскад» в Магнитогорске локализован, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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