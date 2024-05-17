В Магнитогорске (Челябинская область) в торговом центре «Каскад» во время пожара 18 мая погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
«В Магнитогорске возгорание произошло на 3 этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. К сожалению, обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Самостоятельно из здания ТЦ «Каскад» смогли эвакуироваться 12 человек. На месте работают 36 специалистов и 11 единиц техники МЧС России.
Обновлено в 11:42 по уральскому времени:
Пожар в торговом комплексе «Каскад» в Магнитогорске локализован, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
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