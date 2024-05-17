Из свердловского суда сбежал подозреваемый

18 мая 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Мужчине должны были избрать новую меру пресечения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из зала суда в Алапаевске (Свердловская область) сбежал мужчина, подозреваемый в кражах. Он был под домашним арестом, но за многочисленные нарушения 17 мая ему должны были избрать более строгую меру пресечения. Информацию URA.RU сообщил информированный источник и подтвердили в Алапаевском городском суде. «Судья удалилась в совещательную комнату, чтобы принять решение. В это время мужчина спустился с третьего этажа на второй, зашел в пустой зал и выпрыгнул из окна во двор. Решеток на окнах не было», — рассказал собеседник агентства. Мужчина обвиняется в краже полмиллиона рублей с банковских карточек, добавили URA.RU в Алапаевском суде. Беглец объявлен в розыск. Эту информацию URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Поисковыми мероприятиями скрывшегося гражданина занимаются не только сыщики уголовного розыска территориального ОВД, но и все наряды комплексных сил полиции Алапаевска. Граждан, располагающих сведениями о его возможном местоположении, прошу проинформировать представителей МВД. Конфиденциальность гарантируется», — отметил офицер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из зала суда в Алапаевске (Свердловская область) сбежал мужчина, подозреваемый в кражах. Он был под домашним арестом, но за многочисленные нарушения 17 мая ему должны были избрать более строгую меру пресечения. Информацию URA.RU сообщил информированный источник и подтвердили в Алапаевском городском суде. «Судья удалилась в совещательную комнату, чтобы принять решение. В это время мужчина спустился с третьего этажа на второй, зашел в пустой зал и выпрыгнул из окна во двор. Решеток на окнах не было», — рассказал собеседник агентства. Мужчина обвиняется в краже полмиллиона рублей с банковских карточек, добавили URA.RU в Алапаевском суде. Беглец объявлен в розыск. Эту информацию URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Поисковыми мероприятиями скрывшегося гражданина занимаются не только сыщики уголовного розыска территориального ОВД, но и все наряды комплексных сил полиции Алапаевска. Граждан, располагающих сведениями о его возможном местоположении, прошу проинформировать представителей МВД. Конфиденциальность гарантируется», — отметил офицер.