17 мая 2024

В Сургуте алабай напал на двух девушек и их собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из девушек с собакой обратилась в ветклинику
Одна из девушек с собакой обратилась в ветклинику Фото:

В Сургуте (ХМАО) собака породы алабай напала на двух девушек, которые выгуливали своих питомцев. Одна из югорчанок получила травмы. Об этом сообщила ее подруга. 

"Здравствуйте! Сегодня в Сургуте недалеко от Югорской, 40/1 напал огромный алабай на двух собак — на моего йорка, которого мне удалось взять на руки, и собаку моей подруги. Вдалеке увидела других двух собак и начала орать и шугать их, чтобы они не подходили. Была рыжая и огромный цепной алабай. Рыжая вроде как ничего не делала, а алабай мигом напал на собаку подруги. Я пинала и пыталась помочь, параллельно держа своего питомца на руках. Разняв их, мы отошли к дому на тротуар. У моей подруги Юли сильный укус на руке", — написала девушка в telegram-канале "ЧП Сургут".

По словам югорчанки, у собаки подруги были раны на спине, груди и ноге. Поэтому они поехали в ветеринарную клинику. А после в больницу, чтобы проверить, занес ли алабай инфекцию девушке через укус. 

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.

В подъезде одного из жилищных комплексов Сургута бойцовская собака напала на ребенка. На опубликованном видео хозяин пытался оттащить животное, но оно вырывалось. В какой-то момент пострадавшему удается освободиться и убежать от агрессивной животного.

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В Сургуте (ХМАО) собака породы алабай напала на двух девушек, которые выгуливали своих питомцев. Одна из югорчанок получила травмы. Об этом сообщила ее подруга.  "Здравствуйте! Сегодня в Сургуте недалеко от Югорской, 40/1 напал огромный алабай на двух собак — на моего йорка, которого мне удалось взять на руки, и собаку моей подруги. Вдалеке увидела других двух собак и начала орать и шугать их, чтобы они не подходили. Была рыжая и огромный цепной алабай. Рыжая вроде как ничего не делала, а алабай мигом напал на собаку подруги. Я пинала и пыталась помочь, параллельно держа своего питомца на руках. Разняв их, мы отошли к дому на тротуар. У моей подруги Юли сильный укус на руке", — написала девушка в telegram-канале "ЧП Сургут". По словам югорчанки, у собаки подруги были раны на спине, груди и ноге. Поэтому они поехали в ветеринарную клинику. А после в больницу, чтобы проверить, занес ли алабай инфекцию девушке через укус.  Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается. В подъезде одного из жилищных комплексов Сургута бойцовская собака напала на ребенка. На опубликованном видео хозяин пытался оттащить животное, но оно вырывалось. В какой-то момент пострадавшему удается освободиться и убежать от агрессивной животного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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