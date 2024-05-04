В Сургуте бойцовская собака покусала ребенка. Видео

05 мая 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

Собака выбежала в подъезд без намордника и поводка (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте (ХМАО) в подъезде одного из жилищных комплексов бойцовская собака напала на ребенка. По информации очевидцев, школьника с травмами госпитализировали в больницу. «В одном из Сургутских ЖК бойцовская собака напала на ребенка и сильно покусала его. Часть момента нападения попала на камеру. Ребенок уехал на карете скорой помощи», — сообщается в telegram-канале «МДПС Сургут». На опубликованном видео хозяин пытается оттащить собаку, но она вырывается и снова набрасывается на ребенка. В какой-то момент пострадавшему удается освободиться и убежать от агрессивной животного. Собака выбежала в подъезд без намордника и поводка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) в подъезде одного из жилищных комплексов бойцовская собака напала на ребенка. По информации очевидцев, школьника с травмами госпитализировали в больницу. «В одном из Сургутских ЖК бойцовская собака напала на ребенка и сильно покусала его. Часть момента нападения попала на камеру. Ребенок уехал на карете скорой помощи», — сообщается в telegram-канале «МДПС Сургут». На опубликованном видео хозяин пытается оттащить собаку, но она вырывается и снова набрасывается на ребенка. В какой-то момент пострадавшему удается освободиться и убежать от агрессивной животного. Собака выбежала в подъезд без намордника и поводка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.