04 мая 2024
03 мая 2024

В Сургуте бойцовская собака покусала ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , бульдог, питбуль, бойцовская собака
Собака выбежала в подъезд без намордника и поводка (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) в подъезде одного из жилищных комплексов бойцовская собака напала на ребенка. По информации очевидцев, школьника с травмами госпитализировали в больницу.

«В одном из Сургутских ЖК бойцовская собака напала на ребенка и сильно покусала его. Часть момента нападения попала на камеру. Ребенок уехал на карете скорой помощи», — сообщается в telegram-канале «МДПС Сургут».

На опубликованном видео хозяин пытается оттащить собаку, но она вырывается и снова набрасывается на ребенка. В какой-то момент пострадавшему удается освободиться и убежать от агрессивной животного. Собака выбежала в подъезд без намордника и поводка.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) в подъезде одного из жилищных комплексов бойцовская собака напала на ребенка. По информации очевидцев, школьника с травмами госпитализировали в больницу. «В одном из Сургутских ЖК бойцовская собака напала на ребенка и сильно покусала его. Часть момента нападения попала на камеру. Ребенок уехал на карете скорой помощи», — сообщается в telegram-канале «МДПС Сургут». На опубликованном видео хозяин пытается оттащить собаку, но она вырывается и снова набрасывается на ребенка. В какой-то момент пострадавшему удается освободиться и убежать от агрессивной животного. Собака выбежала в подъезд без намордника и поводка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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