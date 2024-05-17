В Екатеринбурге на улице Победы, 36, в 12:16 неизвестный напал с ножом на екатеринбурженку на глазах у прохожих, она скончалась до приезда медиков. На месте находится корреспондент URA.RU.
«Ко мне забежала девушка-полицейская. Попросила жгут, ее [жертву] пытались спасти. Я посмотрела, девушка вроде еще дышала. Скорая помощь приехала поздно, спасти не смогли», — рассказала агентству сотрудница магазина «Мода», ставшая очевидицей.
Погибшую звали Анна, она работала в Сбербанке, рядом с которым все и произошло. В сеть попало видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент нападения на девушку. Место происшествия оцеплено, работают сотрудники МВД и СК. По словам очевидцев, убийца сам пришел в отдел и сдался полиции. Подруга Анны рассказал, что убийцей является бывший муж жертвы.
Корреспондент отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу, на момент опубликования материала ответ не поступил. В СКР сказали, что комментарии будут позже.
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