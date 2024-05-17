На Уралмаше зарезали сотрудницу Сбербанка на глазах у прохожих. Фото, видео

18 мая 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работает МВД и СК Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге на улице Победы, 36, в 12:16 неизвестный напал с ножом на екатеринбурженку на глазах у прохожих, она скончалась до приезда медиков. На месте находится корреспондент URA.RU. «Ко мне забежала девушка-полицейская. Попросила жгут, ее [жертву] пытались спасти. Я посмотрела, девушка вроде еще дышала. Скорая помощь приехала поздно, спасти не смогли», — рассказала агентству сотрудница магазина «Мода», ставшая очевидицей. Погибшую звали Анна, она работала в Сбербанке, рядом с которым все и произошло. В сеть попало видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент нападения на девушку. Место происшествия оцеплено, работают сотрудники МВД и СК. По словам очевидцев, убийца сам пришел в отдел и сдался полиции. Подруга Анны рассказал, что убийцей является бывший муж жертвы. Корреспондент отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу, на момент опубликования материала ответ не поступил. В СКР сказали, что комментарии будут позже. telegram-канал «Бандитский центр» Фото: telegram-канал «Бандитский центр» Фото: Фото: корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Победы, 36, в 12:16 неизвестный напал с ножом на екатеринбурженку на глазах у прохожих, она скончалась до приезда медиков. На месте находится корреспондент URA.RU. «Ко мне забежала девушка-полицейская. Попросила жгут, ее [жертву] пытались спасти. Я посмотрела, девушка вроде еще дышала. Скорая помощь приехала поздно, спасти не смогли», — рассказала агентству сотрудница магазина «Мода», ставшая очевидицей. Погибшую звали Анна, она работала в Сбербанке, рядом с которым все и произошло. В сеть попало видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент нападения на девушку. Место происшествия оцеплено, работают сотрудники МВД и СК. По словам очевидцев, убийца сам пришел в отдел и сдался полиции. Подруга Анны рассказал, что убийцей является бывший муж жертвы. Корреспондент отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу, на момент опубликования материала ответ не поступил. В СКР сказали, что комментарии будут позже.