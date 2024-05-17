Екатеринбуржцу, зарезавшему девушку на Уралмаше, грозит 15 лет тюрьмы

Следователи возбудили уголовное дело после убийства 30-летней Анны К. на ул. Победы, 36 в Екатеринбурге. Подозреваемому — ее бывшему сожителю — грозит 15 лет колонии. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга.
«Днем 18 мая в правоохранительные органы поступило сообщение, что у дома по ул. Победы, 36 неизвестный причинил ранения женщине и скрылся. Впоследствии пострадавшая погибла на месте происшествия. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы», — сказал офицер.
Скоро подозреваемому выберут меру пресечения. Следствие намерено обратиться в суд, чтобы мужчину закрыли в СИЗО.
Погибшей было 30 лет, у нее осталась девятилетняя дочка. Анна работала в «Сбере», ее тело нашли недалеко от отделения банка. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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