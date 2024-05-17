17 мая 2024

Екатеринбуржцу, зарезавшему девушку на Уралмаше, грозит 15 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Убийцу могут посадить на 15 лет Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу

Следователи возбудили уголовное дело после убийства 30-летней Анны К. на ул. Победы, 36 в Екатеринбурге. Подозреваемому — ее бывшему сожителю — грозит 15 лет колонии. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга.

«Днем 18 мая в правоохранительные органы поступило сообщение, что у дома по ул. Победы, 36 неизвестный причинил ранения женщине и скрылся. Впоследствии пострадавшая погибла на месте происшествия. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы», — сказал офицер.

Скоро подозреваемому выберут меру пресечения. Следствие намерено обратиться в суд, чтобы мужчину закрыли в СИЗО.

Погибшей было 30 лет, у нее осталась девятилетняя дочка. Анна работала в «Сбере», ее тело нашли недалеко от отделения банка. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Следователи возбудили уголовное дело после убийства 30-летней Анны К. на ул. Победы, 36 в Екатеринбурге. Подозреваемому — ее бывшему сожителю — грозит 15 лет колонии. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга. «Днем 18 мая в правоохранительные органы поступило сообщение, что у дома по ул. Победы, 36 неизвестный причинил ранения женщине и скрылся. Впоследствии пострадавшая погибла на месте происшествия. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы», — сказал офицер. Скоро подозреваемому выберут меру пресечения. Следствие намерено обратиться в суд, чтобы мужчину закрыли в СИЗО. Погибшей было 30 лет, у нее осталась девятилетняя дочка. Анна работала в «Сбере», ее тело нашли недалеко от отделения банка. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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