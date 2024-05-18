Скончалась звезда «Улиц разбитых фонарей»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталия Кудрявцева скончалась на 92-м году жизни
Наталия Кудрявцева скончалась на 92-м году жизни Фото:

На 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России звезда культовых сериалов "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей" Наталия Кудрявцева. Об этом рассказали в пресс-службе "Петербург-концерта".

"На 92-м году жизни скончалась Наталия Кудрявцева", — говорится в сообщении. Актриса начала карьеру в Ленинградском театре юного зрителя в 1954 году, затем более 40 лет проработала в "Петербург-концерте". За свою длительную карьеру она снялась в 11 фильмах и сериалах, среди которых "На острове Дальнем", "Андрейка", "И снова утро", "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России звезда культовых сериалов "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей" Наталия Кудрявцева. Об этом рассказали в пресс-службе "Петербург-концерта". "На 92-м году жизни скончалась Наталия Кудрявцева", — говорится в сообщении. Актриса начала карьеру в Ленинградском театре юного зрителя в 1954 году, затем более 40 лет проработала в "Петербург-концерте". За свою длительную карьеру она снялась в 11 фильмах и сериалах, среди которых "На острове Дальнем", "Андрейка", "И снова утро", "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...