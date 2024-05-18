Скончалась звезда «Улиц разбитых фонарей»

На 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России звезда культовых сериалов "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей" Наталия Кудрявцева. Об этом рассказали в пресс-службе "Петербург-концерта".
"На 92-м году жизни скончалась Наталия Кудрявцева", — говорится в сообщении. Актриса начала карьеру в Ленинградском театре юного зрителя в 1954 году, затем более 40 лет проработала в "Петербург-концерте". За свою длительную карьеру она снялась в 11 фильмах и сериалах, среди которых "На острове Дальнем", "Андрейка", "И снова утро", "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.