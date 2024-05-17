На место жестокого убийства девушки на Уралмаше выехали статусные силовики. Фото

На месте убийства девушки на Уралмаше работал начальник ОП-15

18 мая 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

На место выезжал шеф ОП-15 и начальник УгРО УМВД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу На месте убийства 30-летней Анны К., которую зарезал бывший сожитель Сергей З., работали начальник уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу подполковник Михаил Давыдов и начальник 15-го отдела полиции полковник Еркен Ертысбаев. Кроме того, на месте были сотрудники Следственного комитета, кинологи, ФСБ и полицейские, передает корреспондент URA.RU. Убийство произошло в 12 часов на ул. Победы, 36. Тело девушки нашли напротив комиссионного магазина. По предварительным данным, Сергей пришел к Анне на работу (девушка работала в «Сбербанке») и позвал поговорить. Между ними завязался конфликт. Затем мужчина выхватил нож, нанес удар в лицо и еще несколько в область груди. После этого он скрылся с места ЧП. Наряд ППСП оперативно задержал беглеца в одном из дворов на Уралмаше. В отделе полиции он признался, что направлялся в церковь и по пути выбросил нож. Позднее его искали кинологи. Удалось ли это сделать, неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело. Сергею грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он неоднократно был судим, в частности, дважды — за грабеж, один раз — за мошенничество. Из колонии в Ивделе он вышел условно-досрочно в 2007 году. Скоро мужчине изберут меру пресечения. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. Анну убили рядом с местом работы Фото: Сергей Бодров © URA.RU Силовики снимали отпечатки пальцев с входной двери банка Фото: Сергей Бодров © URA.RU Тело убитой забрала похоронная служба Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На месте убийства 30-летней Анны К., которую зарезал бывший сожитель Сергей З., работали начальник уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу подполковник Михаил Давыдов и начальник 15-го отдела полиции полковник Еркен Ертысбаев. Кроме того, на месте были сотрудники Следственного комитета, кинологи, ФСБ и полицейские, передает корреспондент URA.RU. Убийство произошло в 12 часов на ул. Победы, 36. Тело девушки нашли напротив комиссионного магазина. По предварительным данным, Сергей пришел к Анне на работу (девушка работала в «Сбербанке») и позвал поговорить. Между ними завязался конфликт. Затем мужчина выхватил нож, нанес удар в лицо и еще несколько в область груди. После этого он скрылся с места ЧП. Наряд ППСП оперативно задержал беглеца в одном из дворов на Уралмаше. В отделе полиции он признался, что направлялся в церковь и по пути выбросил нож. Позднее его искали кинологи. Удалось ли это сделать, неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело. Сергею грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он неоднократно был судим, в частности, дважды — за грабеж, один раз — за мошенничество. Из колонии в Ивделе он вышел условно-досрочно в 2007 году. Скоро мужчине изберут меру пресечения. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.