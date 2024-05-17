17 мая 2024

На место жестокого убийства девушки на Уралмаше выехали статусные силовики. Фото

На месте убийства девушки на Уралмаше работал начальник ОП-15
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
На место выезжал шеф ОП-15 и начальник УгРО УМВД Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу

На месте убийства 30-летней Анны К., которую зарезал бывший сожитель Сергей З., работали начальник уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу подполковник Михаил Давыдов и начальник 15-го отдела полиции полковник Еркен Ертысбаев. Кроме того, на месте были сотрудники Следственного комитета, кинологи, ФСБ и полицейские, передает корреспондент URA.RU.

Убийство произошло в 12 часов на ул. Победы, 36. Тело девушки нашли напротив комиссионного магазина. По предварительным данным, Сергей пришел к Анне на работу (девушка работала в «Сбербанке») и позвал поговорить. Между ними завязался конфликт. Затем мужчина выхватил нож, нанес удар в лицо и еще несколько в область груди. После этого он скрылся с места ЧП.

Наряд ППСП оперативно задержал беглеца в одном из дворов на Уралмаше. В отделе полиции он признался, что направлялся в церковь и по пути выбросил нож. Позднее его искали кинологи. Удалось ли это сделать, неизвестно.

Следователи возбудили уголовное дело. Сергею грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он неоднократно был судим, в частности, дважды — за грабеж, один раз — за мошенничество. Из колонии в Ивделе он вышел условно-досрочно в 2007 году. Скоро мужчине изберут меру пресечения. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

Анну убили рядом с местом работы
Анну убили рядом с местом работы
Фото:
Силовики снимали отпечатки пальцев с входной двери банка
Силовики снимали отпечатки пальцев с входной двери банка
Фото:
Тело убитой забрала похоронная служба
Тело убитой забрала похоронная служба
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На месте убийства 30-летней Анны К., которую зарезал бывший сожитель Сергей З., работали начальник уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу подполковник Михаил Давыдов и начальник 15-го отдела полиции полковник Еркен Ертысбаев. Кроме того, на месте были сотрудники Следственного комитета, кинологи, ФСБ и полицейские, передает корреспондент URA.RU. Убийство произошло в 12 часов на ул. Победы, 36. Тело девушки нашли напротив комиссионного магазина. По предварительным данным, Сергей пришел к Анне на работу (девушка работала в «Сбербанке») и позвал поговорить. Между ними завязался конфликт. Затем мужчина выхватил нож, нанес удар в лицо и еще несколько в область груди. После этого он скрылся с места ЧП. Наряд ППСП оперативно задержал беглеца в одном из дворов на Уралмаше. В отделе полиции он признался, что направлялся в церковь и по пути выбросил нож. Позднее его искали кинологи. Удалось ли это сделать, неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело. Сергею грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он неоднократно был судим, в частности, дважды — за грабеж, один раз — за мошенничество. Из колонии в Ивделе он вышел условно-досрочно в 2007 году. Скоро мужчине изберут меру пресечения. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...