Напавшего на премьера Словакии заключили под стражу

Суд в Словакии постановил заключить под стражу писателя и сторонника оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении нападения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.
"Суд в Словакии избрал для совершившего покушение на премьера Фицо меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в материале. Там добавили, что причиной задержания стали опасения возможного побега подозреваемого и возможное продолжение преступной деятельности.
Юрай Цинтула 17 мая совершил нападение на Роберта Фицо, когда тот выходил с заседания Национального совета Словакии в Гандлове. Цинтула выстрелил в Фицо из легального короткоствольного ружья. Избранный президент страны Питер Пеллегрини сообщил, что Фицо находится в тяжелом состоянии и нуждается в тишине и покое. Цинтула признал свою вину в нападении на премьер-министра. Писатель мог совершить попытку убийства Фицо из-за несогласия с политикой действующей власти, передает РАПСИ.
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