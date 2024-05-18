Напавшего на премьера Словакии заключили под стражу

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Подозреваемого в нападении на Роберта Фицо заключили под стражу из-за угрозы возможного побега
Подозреваемого в нападении на Роберта Фицо заключили под стражу из-за угрозы возможного побега Фото:
новость из сюжета
В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

Суд в Словакии постановил заключить под стражу писателя и сторонника оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении нападения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает словацкое издание Pravda. 

"Суд в Словакии избрал для совершившего покушение на премьера Фицо меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в материале. Там добавили, что причиной задержания стали опасения возможного побега подозреваемого и возможное продолжение преступной деятельности.

Юрай Цинтула 17 мая совершил нападение на Роберта Фицо, когда тот выходил с заседания Национального совета Словакии в Гандлове. Цинтула выстрелил в Фицо из легального короткоствольного ружья. Избранный президент страны Питер Пеллегрини сообщил, что Фицо находится в тяжелом состоянии и нуждается в тишине и покое. Цинтула признал свою вину в нападении на премьер-министра. Писатель мог совершить попытку убийства Фицо из-за несогласия с политикой действующей власти, передает РАПСИ

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Суд в Словакии постановил заключить под стражу писателя и сторонника оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении нападения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.  "Суд в Словакии избрал для совершившего покушение на премьера Фицо меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в материале. Там добавили, что причиной задержания стали опасения возможного побега подозреваемого и возможное продолжение преступной деятельности. Юрай Цинтула 17 мая совершил нападение на Роберта Фицо, когда тот выходил с заседания Национального совета Словакии в Гандлове. Цинтула выстрелил в Фицо из легального короткоствольного ружья. Избранный президент страны Питер Пеллегрини сообщил, что Фицо находится в тяжелом состоянии и нуждается в тишине и покое. Цинтула признал свою вину в нападении на премьер-министра. Писатель мог совершить попытку убийства Фицо из-за несогласия с политикой действующей власти, передает РАПСИ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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