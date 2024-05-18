Подозреваемый в покушении на Фицо признал свою вину в суде

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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Подозреваемый в покушении на Роберта Фицо признал свою вину перед судом Фото:
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В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

Писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, который напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину. Об этом сообщил портал RTVS.

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«Юрай Цинтула признал свою вину перед судом», — говорится в сообщении. Его опубликовал новостной портал RTVS.

Ранее сообщалось, что Юрай Цинтула напал на премьера Словакии Фицо, когда тот выходил с заседания Национального совета Словацкой республики в Гандлове. Он выстрелил в политика из легального короткоствольного ружья.

Избранный президент страны Питер Пеллегрини заявил о тяжелом состоянии здоровья премьер-министра Роберта Фицо после их встречи. По его словам, Фицо необходима тишина и покой.

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Писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, который напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину. Об этом сообщил портал RTVS. «Юрай Цинтула признал свою вину перед судом», — говорится в сообщении. Его опубликовал новостной портал RTVS. Ранее сообщалось, что Юрай Цинтула напал на премьера Словакии Фицо, когда тот выходил с заседания Национального совета Словацкой республики в Гандлове. Он выстрелил в политика из легального короткоствольного ружья. Избранный президент страны Питер Пеллегрини заявил о тяжелом состоянии здоровья премьер-министра Роберта Фицо после их встречи. По его словам, Фицо необходима тишина и покой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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