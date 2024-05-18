Подозреваемый в покушении на Фицо признал свою вину в суде

18 мая 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в покушении на Роберта Фицо признал свою вину перед судом Фото: Владимир Жабриков новость из сюжета В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо Писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, который напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину. Об этом сообщил портал RTVS. Новость по теме Премьера Словакии Фицо пытались убить: что известно об инциденте «Юрай Цинтула признал свою вину перед судом», — говорится в сообщении. Его опубликовал новостной портал RTVS. Ранее сообщалось, что Юрай Цинтула напал на премьера Словакии Фицо, когда тот выходил с заседания Национального совета Словацкой республики в Гандлове. Он выстрелил в политика из легального короткоствольного ружья. Избранный президент страны Питер Пеллегрини заявил о тяжелом состоянии здоровья премьер-министра Роберта Фицо после их встречи. По его словам, Фицо необходима тишина и покой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, который напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину. Об этом сообщил портал RTVS. «Юрай Цинтула признал свою вину перед судом», — говорится в сообщении. Его опубликовал новостной портал RTVS. Ранее сообщалось, что Юрай Цинтула напал на премьера Словакии Фицо, когда тот выходил с заседания Национального совета Словацкой республики в Гандлове. Он выстрелил в политика из легального короткоствольного ружья. Избранный президент страны Питер Пеллегрини заявил о тяжелом состоянии здоровья премьер-министра Роберта Фицо после их встречи. По его словам, Фицо необходима тишина и покой.