Подозреваемый в покушении на Фицо признал свою вину в суде

Писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула, который напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину. Об этом сообщил портал RTVS.
«Юрай Цинтула признал свою вину перед судом», — говорится в сообщении. Его опубликовал новостной портал RTVS.
Ранее сообщалось, что Юрай Цинтула напал на премьера Словакии Фицо, когда тот выходил с заседания Национального совета Словацкой республики в Гандлове. Он выстрелил в политика из легального короткоствольного ружья.
Избранный президент страны Питер Пеллегрини заявил о тяжелом состоянии здоровья премьер-министра Роберта Фицо после их встречи. По его словам, Фицо необходима тишина и покой.
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