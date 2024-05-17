Врач сделал заявление о новых операциях премьера Словакии после покушения

Словацкий врач Лапуникова: Фицо не будут проводить еще одну операцию
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Петер Пеллегрини сообщил, что Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии
Петер Пеллегрини сообщил, что Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

Новых медицинских операций у премьер-министра Словакии Роберта Фицо не будет. Об этом заявила главный врач больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица Мириам Лапуникова.

«Премьер-министру Роберту Фицо в четверг не будут делать еще одну операцию, и его не перевезут в Братиславу», — заявила Лапуникова в беседе сословацким телеканалом TV Noviny. По ее словам, вопрос о транспортировке Фицо из Банска-Бистрицы будет решен 20 мая. 

Избранный президент страны Питер Пеллегрини заявил о тяжелом состоянии здоровья премьер-министра Роберта Фицо после их встречи. По его словам, Фицо необходима тишина и покой.

15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил ранения в грудь и брюшную полость после того, как в него было произведено пять выстрелов. Премьера немедленно прооперировали.

Стрелявшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, известный своей поддержкой оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». После инцидента он был задержан правоохранительными органами.

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Новых медицинских операций у премьер-министра Словакии Роберта Фицо не будет. Об этом заявила главный врач больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица Мириам Лапуникова. «Премьер-министру Роберту Фицо в четверг не будут делать еще одну операцию, и его не перевезут в Братиславу», — заявила Лапуникова в беседе сословацким телеканалом TV Noviny.  По ее словам, вопрос о транспортировке Фицо из Банска-Бистрицы будет решен 20 мая.  Избранный президент страны Питер Пеллегрини заявил о т яжелом состоянии здоровья премьер-министра Роберта Фицо после их встречи. По его словам, Фицо необходима тишина и покой. 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил ранения в грудь и брюшную полость после того, как в него было произведено пять выстрелов. Премьера немедленно прооперировали. Стрелявшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, известный своей поддержкой оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». После инцидента он был задержан правоохранительными органами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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