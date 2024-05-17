Сотни волонтеров помогли детскому хоспису в Екатеринбурге

18 мая 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Среди волонтеров были знаменитые спортсмены Фото: Благотворительный фонд «Первый детский хоспис Свердловской области» Более 200 жителей Екатеринбурга приняли участие в благотворительном субботнике в детском хосписе Областной детской клинической больницы. Среди них были волонтеры, меценаты, представители бизнеса, студенты и знаменитые спортсмены. «Мы не в первый раз приезжаем и помогаем детским хосписам. Это хорошее дело: провести время с детьми, помочь убрать территорию, [что-то] покрасить, посадить растения. Показываем личным примером, что в этом нет ничего такого», — поделился боец ММА Ильяс Хамзин. В рамках субботника были организованы не только уборка территории и посадка растений, но и кулинарные мастер-классы, а также концертная программа. Спортсмены приготовили для детей сахарную вату, аппарат для которой был подарен Фондом святой Екатерины. «Большое спасибо нашему благотворительному фонду „Первый детский хоспис“, который организовал этот праздник, его попечителю Ольге Чебыкиной, Фонду святой Екатерины, спортсменам из „Архангела Михаила“, Андрею Рожкову, мотосообществу Biker Bench. Это большой праздник для всех нас. Сегодня здесь собрались более ста неравнодушных людей с добрым сердцем, которые хотят поделиться своей частичкой тепла, чтобы наша жизнь стала прекраснее», — рассказала заведующая областным центром паллиативной медицинской помощи детям Елена Сапего. Областной центр паллиативной медицинской помощи детям «Детский хоспис» при ОДКБ недавно отметил свое трехлетие. Один из лучших государственных медицинских центров страны лечит и поддерживает более 1100 детей из Екатеринбурга и Свердловской области. Помочь хоспису может любой желающий, заполнив анкету на сайте dhospis.ru . Волонтеры помогают родителям подопечных, участвуют в работе учреждения и проводят праздники. Фото: Благотворительный фонд «Первый детский хоспис Свердловской области» Фото: Благотворительный фонд «Первый детский хоспис Свердловской области» Фото: Благотворительный фонд «Первый детский хоспис Свердловской области» Фото: Благотворительный фонд «Первый детский хоспис Свердловской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 200 жителей Екатеринбурга приняли участие в благотворительном субботнике в детском хосписе Областной детской клинической больницы. Среди них были волонтеры, меценаты, представители бизнеса, студенты и знаменитые спортсмены. «Мы не в первый раз приезжаем и помогаем детским хосписам. Это хорошее дело: провести время с детьми, помочь убрать территорию, [что-то] покрасить, посадить растения. Показываем личным примером, что в этом нет ничего такого», — поделился боец ММА Ильяс Хамзин. В рамках субботника были организованы не только уборка территории и посадка растений, но и кулинарные мастер-классы, а также концертная программа. Спортсмены приготовили для детей сахарную вату, аппарат для которой был подарен Фондом святой Екатерины. «Большое спасибо нашему благотворительному фонду „Первый детский хоспис“, который организовал этот праздник, его попечителю Ольге Чебыкиной, Фонду святой Екатерины, спортсменам из „Архангела Михаила“, Андрею Рожкову, мотосообществу Biker Bench. Это большой праздник для всех нас. Сегодня здесь собрались более ста неравнодушных людей с добрым сердцем, которые хотят поделиться своей частичкой тепла, чтобы наша жизнь стала прекраснее», — рассказала заведующая областным центром паллиативной медицинской помощи детям Елена Сапего. Областной центр паллиативной медицинской помощи детям «Детский хоспис» при ОДКБ недавно отметил свое трехлетие. Один из лучших государственных медицинских центров страны лечит и поддерживает более 1100 детей из Екатеринбурга и Свердловской области. Помочь хоспису может любой желающий, заполнив анкету на сайте dhospis.ru. Волонтеры помогают родителям подопечных, участвуют в работе учреждения и проводят праздники.