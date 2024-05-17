17 мая 2024

В ЯНАО открылся первый детский технопарк «Кванториум»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов дал старт работе детского технопарка Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) торжественно открыли первый на Ямале детский технопарк «Кванториум». В нем работают девять лабораторий. Об этом сообщили в соцсетях.

«Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал старт работе новейшего детского технопарка. Вместе с главными героями праздника он зажег символический гигаквантум. Теперь на очереди — Новый Уренгой и Салехард. Здесь тоже заработают кванториумы», — передает telegram-канал «Ямал-Медиа».

В технопарке девять лабораторий-квантумов: биоквантум, геоквантум, аэроквантум, промдизайнквантум, промробоквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум, а также Хайтек. Автоквантум расположился в отдельном здании. В нем есть мастерская и автомобильный бокс.

Кванториум — уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является решение реальных производственных задач в сопровождении опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) торжественно открыли первый на Ямале детский технопарк «Кванториум». В нем работают девять лабораторий. Об этом сообщили в соцсетях. «Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал старт работе новейшего детского технопарка. Вместе с главными героями праздника он зажег символический гигаквантум. Теперь на очереди — Новый Уренгой и Салехард. Здесь тоже заработают кванториумы», — передает telegram-канал «Ямал-Медиа». В технопарке девять лабораторий-квантумов: биоквантум, геоквантум, аэроквантум, промдизайнквантум, промробоквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум, а также Хайтек. Автоквантум расположился в отдельном здании. В нем есть мастерская и автомобильный бокс. Кванториум — уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является решение реальных производственных задач в сопровождении опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...