В ЯНАО открылся первый детский технопарк «Кванториум»

18 мая 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов дал старт работе детского технопарка Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО В Ноябрьске (ЯНАО) торжественно открыли первый на Ямале детский технопарк «Кванториум». В нем работают девять лабораторий. Об этом сообщили в соцсетях. «Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал старт работе новейшего детского технопарка. Вместе с главными героями праздника он зажег символический гигаквантум. Теперь на очереди — Новый Уренгой и Салехард. Здесь тоже заработают кванториумы», — передает telegram-канал «Ямал-Медиа». В технопарке девять лабораторий-квантумов: биоквантум, геоквантум, аэроквантум, промдизайнквантум, промробоквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум, а также Хайтек. Автоквантум расположился в отдельном здании. В нем есть мастерская и автомобильный бокс. Кванториум — уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является решение реальных производственных задач в сопровождении опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) торжественно открыли первый на Ямале детский технопарк «Кванториум». В нем работают девять лабораторий. Об этом сообщили в соцсетях. «Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал старт работе новейшего детского технопарка. Вместе с главными героями праздника он зажег символический гигаквантум. Теперь на очереди — Новый Уренгой и Салехард. Здесь тоже заработают кванториумы», — передает telegram-канал «Ямал-Медиа». В технопарке девять лабораторий-квантумов: биоквантум, геоквантум, аэроквантум, промдизайнквантум, промробоквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум, а также Хайтек. Автоквантум расположился в отдельном здании. В нем есть мастерская и автомобильный бокс. Кванториум — уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является решение реальных производственных задач в сопровождении опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.