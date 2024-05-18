Гоночная машина влетела в толпу зрителей на «Кубке Ленобласти» по ралли. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гоночная машина на соревнованиях влетела в толпу зрителей, пишет Shot
Гоночная машина на соревнованиях влетела в толпу зрителей, пишет Shot Фото:

Во время проведения "Кубка Ленобласти" по ралли гоночный автомобиль на повороте вылетел за пределы трассы и врезался в толпу зрителей, стоявших за ограждениями. Один человек погиб.

"Гоночная машина влетела в толпу зрителей на "Кубке Ленобласти" по ралли", — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Согласно предварительной информации, погибший имел множественные переломы. Еще один пострадавший был доставлен в больницу.

Водитель гоночного автомобиля, к счастью, отделался незначительными травмами. Он был задержан сотрудниками полиции для дачи показаний. В настоящий момент проведение соревнований приостановлено, передали в telegram-канале. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время проведения "Кубка Ленобласти" по ралли гоночный автомобиль на повороте вылетел за пределы трассы и врезался в толпу зрителей, стоявших за ограждениями. Один человек погиб. "Гоночная машина влетела в толпу зрителей на "Кубке Ленобласти" по ралли", — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Согласно предварительной информации, погибший имел множественные переломы. Еще один пострадавший был доставлен в больницу. Водитель гоночного автомобиля, к счастью, отделался незначительными травмами. Он был задержан сотрудниками полиции для дачи показаний. В настоящий момент проведение соревнований приостановлено, передали в telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...