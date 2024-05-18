Во время проведения "Кубка Ленобласти" по ралли гоночный автомобиль на повороте вылетел за пределы трассы и врезался в толпу зрителей, стоявших за ограждениями. Один человек погиб.
"Гоночная машина влетела в толпу зрителей на "Кубке Ленобласти" по ралли", — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Согласно предварительной информации, погибший имел множественные переломы. Еще один пострадавший был доставлен в больницу.
Водитель гоночного автомобиля, к счастью, отделался незначительными травмами. Он был задержан сотрудниками полиции для дачи показаний. В настоящий момент проведение соревнований приостановлено, передали в telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.