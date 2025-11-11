В Подмосковье пострадала женщина при обрушении колонны горнолыжного комплекса
Женщина была ранена после попадания осколка стекла (архивное фото)
Фото: стрингер © URA.RU
Во время обрушения колонны горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске пострадала женщина, которая находилась на девятом этаже. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Одна из пострадавших при обрушении колонны горнолыжного комплекса „Снежком“ находилась в момент ЧП в квартире на девятом этаже <...> она получила травму головы. В нее попал осколок стекла», — указано в посте telegram-канала Shot. Женщина доставлена в травмпункт.
Ранее сообщалось о том, что обломки конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» рухнули на дорогу и автостоянку. В результате пострадали более 60 автомобилей. Обломки разлетелись на десятки и сотни метров.
