В Подмосковье пострадала женщина при обрушении колонны горнолыжного комплекса

11 ноября 2025 в 15:58
Женщина была ранена после попадания осколка стекла (архивное фото)

Женщина была ранена после попадания осколка стекла (архивное фото)

Фото: стрингер © URA.RU

Во время обрушения колонны горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске пострадала женщина, которая находилась на девятом этаже. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Одна из пострадавших при обрушении колонны горнолыжного комплекса „Снежком“ находилась в момент ЧП в квартире на девятом этаже <...> она получила травму головы. В нее попал осколок стекла», — указано в посте telegram-канала Shot. Женщина доставлена в травмпункт.

Ранее сообщалось о том, что обломки конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» рухнули на дорогу и автостоянку. В результате пострадали более 60 автомобилей. Обломки разлетелись на десятки и сотни метров.

