В Челябинске девочка получила травму на батуте

В Челябинске 18 мая девочка получила травму, прыгая на батуте около ледовой арены «Трактор». Во время прыжка она неудачно упала и не смогла сама подняться, рассказали очевидцы.
«В Челябинске во время игры на надувном батуте ребенок получил травму — все произошло в районе арены „Трактор“. Во время прыжков девочка лет восьми неудачно приземлилась, а после не смогла подняться», — сообщает «31 канал» со ссылкой на очевидцев ЧП.
Ребенку вызвали скорую, врачи увезли ее на спинальном щите. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. Комментарий будет опубликован после получения.
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