В Челябинске девочка получила травму на батуте

18 мая 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Ребенок получил травму после прыжка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске 18 мая девочка получила травму, прыгая на батуте около ледовой арены «Трактор». Во время прыжка она неудачно упала и не смогла сама подняться, рассказали очевидцы. «В Челябинске во время игры на надувном батуте ребенок получил травму — все произошло в районе арены „Трактор“. Во время прыжков девочка лет восьми неудачно приземлилась, а после не смогла подняться», — сообщает «31 канал» со ссылкой на очевидцев ЧП. Ребенку вызвали скорую, врачи увезли ее на спинальном щите. Обстоятельства произошедшего выясняются. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. Комментарий будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 18 мая девочка получила травму, прыгая на батуте около ледовой арены «Трактор». Во время прыжка она неудачно упала и не смогла сама подняться, рассказали очевидцы. «В Челябинске во время игры на надувном батуте ребенок получил травму — все произошло в районе арены „Трактор“. Во время прыжков девочка лет восьми неудачно приземлилась, а после не смогла подняться», — сообщает «31 канал» со ссылкой на очевидцев ЧП. Ребенку вызвали скорую, врачи увезли ее на спинальном щите. Обстоятельства произошедшего выясняются. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. Комментарий будет опубликован после получения.