17 мая 2024

В Челябинске девочка получила травму на батуте

© Служба новостей «URA.RU»
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День города, у моста влюблённых. Тюмень , прыжок, батут, мужчина, невесомость
Ребенок получил травму после прыжка Фото:

В Челябинске 18 мая девочка получила травму, прыгая на батуте около ледовой арены «Трактор». Во время прыжка она неудачно упала и не смогла сама подняться, рассказали очевидцы.

«В Челябинске во время игры на надувном батуте ребенок получил травму — все произошло в районе арены „Трактор“. Во время прыжков девочка лет восьми неудачно приземлилась, а после не смогла подняться», — сообщает «31 канал» со ссылкой на очевидцев ЧП.

Ребенку вызвали скорую, врачи увезли ее на спинальном щите. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. Комментарий будет опубликован после получения.

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В Челябинске 18 мая девочка получила травму, прыгая на батуте около ледовой арены «Трактор». Во время прыжка она неудачно упала и не смогла сама подняться, рассказали очевидцы. «В Челябинске во время игры на надувном батуте ребенок получил травму — все произошло в районе арены „Трактор“. Во время прыжков девочка лет восьми неудачно приземлилась, а после не смогла подняться», — сообщает «31 канал» со ссылкой на очевидцев ЧП. Ребенку вызвали скорую, врачи увезли ее на спинальном щите. Обстоятельства произошедшего выясняются. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. Комментарий будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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