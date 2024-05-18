В ГД рассказали, какое значение имеет освобожденная Старица во взятии Волчанска

Депутат Водолацкий: взятие Старицы закроет поставки снарядов ВСУ в Волчанск
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ВСУ столкнутся с проблемами при доставке боеприпасов в Волчанск, заявил Виктор Водолацкий
ВСУ столкнутся с проблемами при доставке боеприпасов в Волчанск, заявил Виктор Водолацкий Фото:
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Освобождение села Старица в Харьковской области позволило полностью перекрыть поставки боеприпасов и резервов ВСУ в контролируемый ими город Волчанск. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Освобождение села Старица имеет важное военно-тактическое значение, потому что мы закрываем полностью поставки в оставшуюся часть Волчанска резервов и боеприпасов, перекрываем дороги с севера", — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что установление контроля над населенным пунктом также сократит интенсивность обстрелов Белгородской области.

Российские войска 18 мая освободили населенный пункт Старица. Известно, что за неделю российская армия освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области, продолжая углубляться в оборону ВСУ.

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Освобождение села Старица в Харьковской области позволило полностью перекрыть поставки боеприпасов и резервов ВСУ в контролируемый ими город Волчанск. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Освобождение села Старица имеет важное военно-тактическое значение, потому что мы закрываем полностью поставки в оставшуюся часть Волчанска резервов и боеприпасов, перекрываем дороги с севера", — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что установление контроля над населенным пунктом также сократит интенсивность обстрелов Белгородской области. Российские войска 18 мая освободили населенный пункт Старица. Известно, что за неделю российская армия освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области, продолжая углубляться в оборону ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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