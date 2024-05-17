В Минобороны раскрыли, сколько населенных пунктов освобождено под Харьковом

Минобороны: за неделю освобождено 12 населенных пунктов в Харьковской области
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Армия России за неделю освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в сводке Министерства обороны РФ.

"Российские военные за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что бойцы РФ продолжают углубляться в оборону противника.

Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что армия РФ освободила более 200 квадратных километров в Харьковской области. По его словам также продолжаются зачистки Волчанска от ВСУ.

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Армия России за неделю освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в сводке Министерства обороны РФ. "Российские военные за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что бойцы РФ продолжают углубляться в оборону противника. Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что армия РФ освободила более 200 квадратных километров в Харьковской области. По его словам также продолжаются зачистки Волчанска от ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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