В Минобороны раскрыли, сколько населенных пунктов освобождено под Харьковом

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Армия России за неделю освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в сводке Министерства обороны РФ.
"Российские военные за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что бойцы РФ продолжают углубляться в оборону противника.
Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что армия РФ освободила более 200 квадратных километров в Харьковской области. По его словам также продолжаются зачистки Волчанска от ВСУ.
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